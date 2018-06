Un procuror din Bucuresti arata impactul modificarilor la Codurile Penale: Voi avea de clasat vreo 1.500 de dosare, de la conducere fara permis la ucidere din culpa

Ziare.

"O sa fie dureros sa vad atata nedreptate pentru victime. Ce sa zic, atentie in trafic! Violuri, talharii, omoruri, coruptie... Aproape totul se va clasa", a fost reactia magistratului."Voi avea de clasat vreo 1.500 de dosare de conducere fara permis, sub influenta alcoolului sau drogurilor, ucideri din culpa, parasirea locului accidentului si altele. O sa fie simplu pentru mine. Voi pleca si eu la 16:00 de la munca, nu ma voi mai duce in weekend. Dar o sa fie dureros sa vad atata nedreptate pentru victime. Ce sa zic, atentie in trafic!Violuri, talharii, omoruri, coruptie... Aproape totul se va clasa pentru ca multe probe nu vor mai putea fi administrate, altele necesita timp (expertize) ", a spus magistratul pe pagina sa de Facebook."Puneti mana pe carte!"Si procurorul DNA, Alexandra Carmen Lancranjan, a comentat pe Facebook noile modificari. Ea a scris despre una dintre prevederi ca ar fi o "ineptie juridica". Magistratul a lasat de inteles si ca cei care au avizat prevederile nu ar fi citit inainte de a-si da acordul."Nu ca ar fi citit cineva inainte sa fie de acord, dar cum e greu cu stiutul de carte las aici: indiciile temeinice au o importanta mai mica decat probele (era o definitie in vechiul cod daca se obosea cineva sa citeasca) . S-a reusit, din greseala presupun, sa si scada standardul de proba pentru a face pe cineva inculpat (legiuitorul cu manuta lui a scris ca pe noua lege ne trebuie probe din care sa reiasa indicii temeinice pentru a pune in miscare actiunea penala, pana acum era nevoie chiar de probe pe bune din care sa reiasa ca omul a savarsit infractiunea), " a explicat magistratul. Ea isi incheie mesajul cu indemnul "Puneti mana pe carte!".Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de Procedura Penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala.Citeste si:Miscarea Romania Impreuna: O parte din modificari il pot ajuta pe Dragnea, in procesele sale penale. Incearca sa instaureze domnia faradelegii in RomaniaDan Barna (USR): Femeile violate trebuie sa dea declaratii privindu-i in ochi pe agresori, iar daca furi bani publici, esti liber sa pleci in Costa RicaPNL si USR contesta la CCR modificarile aduse la Codul de Procedura Penala: Violatorii, criminalii si hotii scapa de azi linistitiI.S.