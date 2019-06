Un procuror SS da in judecata CSM pentru ca n-a mai fost mentinut in functie. Este anchetatorul sefului DNA Constanta

Ziare.

com

Procesul a fost deschis saptamana trecuta la sectia de contencios-administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti. Primul termen a fost stabilit pe 20 iunie, potrivit portalului instantelor. Zarafina Puiu a venit in aceasta primavara la Sectia Speciala, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Este vorba de parchetul de unde a venit si adjunctul sefului SS, Adina Florea, cea care conduceaceasta structura de parchet.Zarafina Puiu a deschis in urma cu doua saptamani o ancheta impotriva procurorului Andrei Bodean (39 de ani), seful DNA Constanta, cunoscut dupa ce a trimis in judecata mai multi afaceristi si politicieni controversati, precum Nicusor Constantinescu sau Radu Mazare.