Unul dintre nepotii regelui Ferdinand I, judecat pentru distrugerea conacului de la Poieni

Acuzatia are legatura cu lasarea in paragina a conacului din Poieni, Iasi, monument istoric, una dintre proprietatile care au apartinut Principesei Ileana a Romaniei.Judecatoria Iasi urmeaza sa stabileasca un prim termen al cauzei. Potrivit portalului instantelor , cazul este in faza de Camera Preliminara, in care se verifica legalitatea probelor si a rechizitoriului.Dominic de Habsburg Lothringen este fiul arhiducelui Anton de Habsburg si al principesei Ileana - fiica regelui Ferdinand I al Romaniei. Ca membru al liniei Habsburg-Lorena din Casa de Habsburg, el a mostenit titlurile de arhiduce al Austriei si mare duce de Toscana.Pe data de 26 mai 2006, in calitate de succesor al mamei sale, acestuia i-a fost restituit si Castelul Bran.Dominic de Habsburg Lothringen si surorile acestuia, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeta Sandhofer, au primit conacul din Poieni in 2007, in urma unei retrocedari.La Poieni, pe o suprafata de 4,4 hectare, se aflau patru corpuri de cladire care au apartinut Principesei Ileana a Romaniei. Confiscate de comunisti dupa 1947, cladirile au ajuns in proprietatea Spitalului de Copii "Sf. Maria" din Iasi, care a amenajat aici o sectie exterioara a institutiei.Publicatia " Buna ziua, Iasi " scrie ca odata cu preluarea in regim privat a monumentului istoric, membrii Casei Regale erau obligati, potrivit Legii monumentelor istorice, sa intretina conacul din Poieni, loc in care istoricii spun ca a locuit pentru o perioada si principesa Ileana.Noii proprietari au cerut, in 2009, Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu Iasi un aviz pentru a putea instraina conacul. Deoarece cladirea si terenul aferent nu si-au gasit un cumparator, monumentul istoric a ramas de izbeliste, el fiind pradat de-a lungul timpului de localnici de tot ce ar fi putut fi valorificat, pornind de la tabla si caramizi si ajungand la lemnele folosite pentru foc.Reporterii cotidianului "Buna ziua, Iasi" au incercat joi sa il contacteze telefonic pe avocatul familiei regale, pentru a-si exprima un punct de vedere referitor la aceasta situatie, insa demersurile au fost in zadar.