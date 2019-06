USR depune marti in Parlament un proiect de lege privind desfiintarea Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor

Ziare.

Parlamentarul USR Stelian Ion spune ca a mai existat un proiect privind desfiintarea Sectiei speciale de anchetare a magistratilor, care a picat insa in Parlament."In aceasta sesiune depunem o alta forma a legii si este obligatoriu ca in cel mai scurt timp posibil, aceasta sectie speciala de investigare a infractiunilor din justitie sa fie desfiintata pur si simplu", a precizat el.El subliniaza ca "si in randul ministrilor PSD sunt opinii diferite referitoare la aceasta sectie, in sensul in care intr-una dintre sedintele de Guvern anterioare au fost niste dispute pe aceasta tema".In opinia sa, "cu siguranta, in 2020, aceasta sectie nu va mai exista. PSD-ul in 2020 cel tarziu va pierde guvernarea si majoritatea parlamentara si sectia aceasta va fi desfiintata". "E o chestiune doar de timp", a mai spus Stelian Ion.