Zeci de procurori din DNA, DIICOT si Parchetul General ii cer lui Codrut Olaru sa voteze pentru amanarea numirii Adinei Florea la sefia SS

Surse judiciare au precizat pentruca cei 52 de procurori i-au trimis o scrisoare lui Codrut Olaru in care ii cer sa voteze pentru amanarea punctelor de pe ordinea de zi a CSM, privind activitatea SS.Codrut Olaru reprezinta in CSM procurorii din Parchetul General, deci si pe cei de la DNA si DIICOT. Sedinta CSM trebuie sa inceapa marti, de la ora 13.00.Votul lui Codrut Olaru este decisiv in sedinta de marti din CSM, cele doua tabere au cate 9 voturi.Codrut Olaru, fost procuror general adjunct al Romaniei, fost sef DIICOT si fost vicepresedinte CSM, este indecis in acest moment. Totusi, anul trecut el a semnat avizul negativ al CSM care a desfiintat-o pe Adina Florea cand a candidat pentru sefia DNA.CSM este format din 19 membri: 14 procurori si judecatori alesi de adunarile magistratilor, 3 membri de drept - ministrul Justitiei, seful Inaltei Curti si procurorul general - si 2 membri ai societatii civile.Deciziile din CSM sunt insa controlate de mai multi magistrati al caror lider informal ar fi presedintele institutiei, Lia Savonea. Din acest grup fac parte judecatorii: Nicoleta Tint (Curtea de Apel Brasov), Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov), Gabriela Baltag (Tribunalul Neamt), Mariana Ghena (Inalta Curte - fost presedinte CSM) si Simona Marcu (Inalta Curte - fost presedinte CSM).Frecvent, Savonea si restul colegelor isi impun punctul de vedere in plen cu ajutorul membrilor din societatea civila: Victor Alistar si Romeo Chelariu.Nu in ultimul rand, Savonea si-a intarit pozitia in CSM, dupa ce a sustinut numirea la conducerea Inaltei Curti a Alinei Corbu, care a inlocuit-o pe Cristina Tarcea. Seful Inaltei Curti este membru de drept in CSM. Inca un vot in plus pentru tabara Savonea."Tabara" Liei Savonea mizeaza practic pe 9 voturi.Cei 7 membri CSM care solicita amanarea discutiilor privind SS si implicit amanarea numirii Adinei Florea sunt atat procurori (Tatiana Toader, Cristian Ban, Florin Deac si Nicolae Solomon), cat si judecatori (Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan).Cum am aratat, punctul lor de vedere este imbratisat si de Ana Birchall si de procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu."Tabara" Anei Birchall mizeaza practic tot pe 9 voturi.