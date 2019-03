LIVE Ziua in care este anuntat cel mai mare protest al magistratilor. Judecatorii si procurorii ies in fata instantelor si parchetelor la ora 12:00

Sursa: Facebook/Rezistenta TV

Anuntul despre acest protest a fost facut, miercuri, de judecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti si de la alte instante mai mici din Capitala si se strang pe treptele Palatului de Justitie.- Judecatorii Tribunalului Cluj au decis, vineri, suspendarea totala a activitatii, zilnic, timp de o ora, incepand cu 4 martie, si purtatea de banderole albe, in semn de protest fata de OUG nr. 7, transmite Mediafax."Incepand cu data de 4 martie, forma de protest adoptata este aceea a suspendarii totale a activitatii in intervalul orar 10-11 si purtarea de banderole albe. Intelegem sa reluam activitatea de judecata din respect pentru justitiabili, care la randul lor au inteles situatia noastra si au respectat decizia de suspendare a activitatii in intervalul 25 februarie - 1 martie", se arata intr-un comunicat al Tribunalului Cluj.Judecatorii de la Tribunalul Cluj si de la Judecatoria Cluj-Napoca, alaturi de procurori de la parchetele de pe langa cele doua instante, vor protesta, din nou, vineri, de la ora 12:00, in fata Palatului Administrativ.Zeci de instante - judecatorii, tribunale si curti de apel si parchete - de toate gradele, inclusiv cele specializate - DIICOT si DNA au criticat in adunarile generale masurile legislative de modificare a Legilor Justitiei. De asemenea, cele mai multe instante si parchete au decis suspendarea activitatii.De exemplu, joi, judecatorii Tribunalului Bucuresti, cel mai mare tribunal din tara, au solicitat suspendarea activitatii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie pana la pronuntarea presedintelui Curtii de Justitie a Uniunii Europene intr-o cauza deschisa de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor.Totodata, magistratii au decis ca, intre 28 februarie si 7 martie, dosarele aflate pe rol sa fie amanate, cu exceptia cauzelor urgente, si cer abrogarea OUG 7, cu exceptia reglementarii privind accesul si promovarea in profesie.In acest context, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca vineri ii va prezenta premierului un proiect de ordonanta pentru modificarea OUG 7/2019. O serie de articole controversate vor fi abrogate, insa raman multe chestiuni problematice."La Ministerul Justitiei a fost elaborat OUG pentru modificarea OUG 7/2019, in sensul celor discutate de premer cu presedinta CSM, Asociatia Magistratilor din Romania, UNJR, Asociatia Procurorilor din Romania, Inspectia Judiciara si Sectia speciala.La ce se refera modificarile?La cele convenite de doamna premier: abrogarea articolului 54, articol care in principal prevede acum faptul ca judecatorii, alaturi de procurori, pot deveni procurori de rang inalt si ca avizul nu il mai da Sectia pentru procurori, ci plenul CSM. Se abroga deci articolul 54, se revine la prevederea anterioara, ca doar procurorii pot deveni procurori de rang inalt, ca avizul il va da in continuare Sectia de procurori a CSM. In al doilea rand, se rezolva diferentele salariale pentru IT-istii din domeniul judiciar", a declarat Toader la Antena3 Ministrul Justitiei a confirmat, pentru Agerpres, ca urmeaza sa aiba o intalnire, in cursul zilei de vineri, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila.