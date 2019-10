Ziua in care Inalta Curte s-a impartit in doua, in cazul deciziei CCR care-i salveaza pe corupti de inchisoare

Sentintele definitive, anulate

Inalta Curte a sesizat, luni, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in legatura cu deciziile Curtii Constitutionale (CCR) privind completurile specializate de coruptie, in dosarul fostului ministru al Energiei, Constantin Nita.Instanta a mai decis suspendarea acest proces pana cand CJUE o sa solutioneze cazul. Este al treilea proces in care Inalta Curte sesizeaza CJUE in cazul deciziilor CCR si suspenda procesele, intrebari preliminare au mai fost trimise si dosarele fostilor ministri Elena Udrea (Gala Bute) si Darius Valcov.Decizia a fost luata cu majoritate de voturi de un complet de 5 judecatori, similar ca in cazurile Udrea si Valcov.Cei trei politicieni fusesera condamnati la sentinte grele: Elena Udrea - 6 ani, Constantin Nita - 4 ani, iar Darius Valcov - 8 ani in faza de fond. Ei au invocat deciziile CCR privind completurile de 5 judecatori si cele specializate de la ICCJ.Pe de alta parte, alte completuri de 5 judecatori au decis luni sa anuleze sentintele de condamnare date in doua cazuri mediatizate, al fostului senator PSD Dan Sova si al milionarului Horia Simu, cunoscut ca "Regele Cuprului" . Cele doua procese urmeaza sa se rejudece de la zero.Deciziile de rejudecare au fost luate cu majoritate de voturi tot de completuri de 5 judecatori. O parte din judecatori au fost pentru sesizarea CJUE sau suspendarea dosarelor pana cand instanta europeana o sa solutioneze cazul, dar nu au avut castig de cauza, fiind minoritari.Dan Sova fusese condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare. In celalalt dosar, milionarul Horia Simu a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta, iar fostul sef al Fiscului, Serban Pop, la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta.In ambele cazuri, sentintele definitive au fost desfiintate in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori, iar condamnarea pe fond in baza hotararii care se refera la completurile specializate ale ICCJ.Intr-un alt caz aflat luni pe rolul completului de 5 judecatori de la Inalta Curte, procesul fostei sefe a DIICOT, Alina Bica, magistratii au amanat discutiile privind decizia CCR pentru urmatorul termen.