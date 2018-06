Judecatorul Lazaroiu a facut, fara sa vrea, o declaratie - autodenunt pe scurgeri de informatii?

Cine l-a avertizat?

A dat decizii privind MSN-urile

"Voiam sa cumpar o cabana de vanatoare"

"Ma uitam in fata casei sa vad daca sunt mascatii"

"M-a chemat si mi-a zis 'vezi ca s-a dat mandat de interceptare'", "nici pana in ziua de astazi nu am fost informat ca am fost interceptat", "stiu si judecatorul care a dat mandatul", "stiu sigur ca am fost interceptat", au fost frazele pe care le-a repetat Petre Lazaroiu, in fata lui Mircea Badea si a lui Mihai Gadea."Cine anume v-a avertizat ca ati fost interceptat intitial?", l-a intrebat Mircea Badea."Am si eu prietenii mei. Nu sunt nici eu singur pe lume. Oi fi eu venit de la tara, dar nu am venit, stii, n-am trecut pe la bariera", a raspuns zambind Petre Lazaroiu.Dezvaluirea unor date privind continutul unor astfel de mandate, emise in baza Legii nr.51/1991 privind securitatea nationala, ar putea face obiectul unei anchete privind "Divulgarea informatiilor secrete de stat".Intr-un caz similar, judecatoarea Georgeta Barbalata de la Inalta Curte, unul dintre putinii judecatori care emiteau MSN, a fost condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea infractorului si divulgare a secretului care pericliteaza siguranta statului. Ea l-a avertizat pe Vlad Mihai, fostul sef al SIPI Ilfov, folosind "".Petre Lazaroiu a facut parte dintre judecatorii CCR care, la sfarsitul lunii februarie 2018, au declarat neconstitutional un articol din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala. In decizie se arata ca faptele de coruptie sau cele contra patrimoniului nu vor putea fi calificate drept o amenintare la adresa securitatii nationale."Totodata, savarsirea unor infractiuni determinate, precum cele de coruptie, sau cele contra patrimoniului nu vor putea fi calificate drept o amenintare la adresa securitatii nationale, chiar daca faptele aduc atingere grava anumitor drepturi si libertati fundamentale ale cetatenilor romani. Aceasta deoarece, desi unele infractiuni sunt de natura sa aduca atingere grava anumitor drepturi si libertati fundamentale, fiind in interesul general sanctionarea acestor fapte, acestea nu au amploarea necesara calificarii lor ca amenintari la adresa securitatii nationale", se arata in motivarea CCR, privind declararea unui articol din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei ca fiind neconstitutional. Mediafax a relatat intreaga declaratie a lui Lazaroiu, din studioul Antena 3."Asta poate sa faca oricand, oricui (n.r.: dosar la DNA) . Credeti ca probabil nu avem? In 2007 am fost interceptat cu autorizatie de la Inalta Curte, pe siguranta nationala. Il interceptau pe Borbely. Era atunci o problema cu directoarea lui de investitii. Si eu voiam sa cumpar o cabana de vanatoare, undeva prin Covasna. Si zic, am si eu niste bani in depozit si ma mut la tara. Imi placea ideea. Si l-am intrebat: ai?Era prin 2007 cand s-a decis ca toate cabanele care doar inghit bani sa fie scoase la vanzare. Daca ai si daca e pot fi scoase la vanzare? Zice, lasa-ma sa verific. Peste o saptamana imi zice, domnule nu mi-am imaginat niciodata ca sunt cateva de cabane. M-a pus in legatura cu directorul adjunct de la paduri. Si el mi-a zis, domnule stiti ca e o problema, trebuie sa facem carte. Am zis scoateti-o ca eu banii pe care ii am (...) si daca e, ma mai imprumut la banca si daca nu imi ajung, atunci asta e, renunt, daca nu pot sa acopar cat mi-e plapuma", a declarat Petre Lazaroiu, la Antena 3.Judecatorul CCR spune ca nici dupa noua ani nu a fost anuntat ca a fost interceptat. "Deci acestea erau discutiile mele cu Borbely. Si el fiind interceptat, ca stiti cum e, el fiind interceptat, ajungi si tu. Si bineinteles ca am cazut acolo in plasa interceptarilor si s-a dus la presedinte, la Basescu.A zis, domnule stii cutare, cutare. (...) Daca asta are probleme penale, Lazaroiu, se duce la ICCJ si il scapa. Asta se intampla de sarbatorile de Paste, in aprilie 2011 si m-a chemat si mi-a zis vezi ca s-a dat mandat de interceptare. Stiu si cine l-a dat. Va dati seama ca atunci cand se da un mandat de interceptare, atunci trebuie sa existe un dosar.Va imaginati ca ma uitam in fata casei sa vad daca sunt mascatii. Nu am facut nimic. N-avem nicio treaba, doar ca picasem in plasa interceptarilor. Dar si dupa iunie-iulie m-au chemat. Au zis, stai linistit, ca s-a vazut ca nu esti de vina. Incredibil, dar adevarat. Nici pana in ziua de astazi nu mi-au spus ca am fost interceptat", a mai spus Lazaroiu.(I.S)