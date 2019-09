Surse: Ambasadorul roman la UE a avut mandat de la Iohannis pentru un vot proKovesi, in ciuda cerintelor lui Dancila

Ziare.

Astfel, Klaus Iohannis ar fi avut o convorbire telefonica cu Luminita Odobescu, in care i-a dat mandat sa voteze pro-Kovesi.Totusi, Viorica Dancila a reafirmat, intr-o declaratie pentru Europa Libera , ca ambasadorul roman s-a exprimat contra candidaturii lui Kovesi. E de remarcat ca votul din COREPER a fost unul secret.O confirmare indirecta vine chiar de la presedintele Iohannis "Asa cum am actionat in acest caz, voi continua sa sprijin romani integri, competenti si profesionisti in functii de conducere la nivelul institutiilor Uniunii Europene", a transmis acesta, intr-o declaratie de presa.Viorica Dancila a decis sa faca publica decizia PSD de a o bloca in continuare pe fosta sefa a DNA sa acceada la conducerea Parchetului European, dupa CEx-ul de miercuri seara, cand, in urma informatiilor deja publice, ca mandatul dat ambasadorului roman la UE ar inclina spre Kovesi, partidul si-a indemnat premierul sa se dezica de asa ceva.In reuniunea COREPER de joi la pranz, ambasadorii statelor la UE au dat un vot covarsitor pentru ca L.C. Kovesi sa fie si candidatul Consiliului UE, ceea ce inseamna, practic, ca fosta sefa a DNA e confirmata pe functie, restul procedurii fiind mai degraba o formalitate. Au fost 17 voturi pentru, dintr-un total de 22.