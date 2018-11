De la 1 decembrie vom avea un comandament de lupta impotriva amenintarilor cibernetice

Ziare.

com

Potrivit MApN, incepand cu 1 decembrie se infiinteaza Comandamentul Apararii Cibernetice, structura subordonata Statului Major al Apararii, comanda fiind asigurata de general de brigada Costica Postolache.In conditiile in care confruntarile cibernetice in domeniul militar sunt din ce in ce mai diversificate, mai des intalnite si cu impact similar capabilitatilor de lupta clasice, iar tot mai multe state investesc in capabilitati cibernetice, la nivelul structurii de forte a Armatei Romaniei a aparut necesitatea constituirii unei structuri specializate care sa gestioneze acest tip de amenintari.In anul 2016, NATO stabilea, in cadrul Summitului de la Varsovia, ca spatiul cibernetic sa devina mediu operational."Comandamentul Apararii Cibernetice este o structura aparuta in urma evolutiei regionale in domeniul agresiunii de natura hibrida in pregatirea si declansarea unui conflict conventional, relevanta ei fiind una aparte, atat alinierea la standardele si principiile apararii colective specifice Aliantelor din care facem parte, cat si contracararea amenintarilor existente la adresa securitatii nationale.Marea provocare a echipei de comanda va fi incadrarea cu personal specializat si dezvoltarea cooperarii cu alte entitati nationale si internationale cu atributii similare pentru a transforma spatiul cibernetic in mediu operational. Veti lua fiinta odata cu implinirea unui secol de la nasterea Romaniei Mari, va doresc putere de munca pentru indeplinirea misiunilor in sprijinul operatiilor fortelor proprii, in context national sau aliat. La multi ani!", le-a transmis seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, militarilor adunati in aula "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului Apararii Nationale.