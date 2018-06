"Pilotul ministrilor", comandorul Ion Staiculescu, a decedat in Franta, intr-o camera de hotel; cazul este cercetat de autoritatile franceze UPDATE

Anuntul MApN

Activa in MApN din 1986

Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a transmis, sambata, un mesaj de condoleante dupa moartea comandorului Ion Staiculescu afirmand ca "s-a grabit sa zboare acolo unde ii placea cel mai mult...dincolo de nori"."De azi, comandorul Ion Staiculescu a zburat la ingeri...Absurd de repede. Vinerea trecuta ne intorceam impreuna, cu el la mansa din Polonia. Radea sagalnic in mustata si planuia urmatorul zbor. S-a grabit, insa, sa zboare acolo unde ii placea cel mai mult...dincolo de nori", a scris, sambata, pe Facabook, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.Potrivit acestuia, Armata Romaniei a pierdut unul dintre cei mai iscusiti piloti."Dumnezeu sa te aiba in paza si sa te odihneasca in pace, nea Ioane!", a mai scris Fifor.Comandorul Ion Staiculescu mai era cunoscut ca "pilotul ministrilor". El a adus in tara trupurile romanilor morti in accidentul din Muntenegru, in 2013.Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta, printr-un comunicat decesul comandorului Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, potrivit News.ro. "In dimineata acestei zile (sambata - n.r), ofiterul a fost gasit fara cunostinta de catre colegii sai, in camera de hotel. A fost solicitata interventia medicala de urgenta, prin serviciul 112, insa manevrele de resucitare efectuate de echipajul medical francez au fost fara rezultat, medicii declarand decesul in jurul orei 10.00, ora locala", anunta MApN care a precizat ca dosarul este cercetat, conform procedurilor, de autoritatile judiciare franceze.Sursa citata precizeaza ca ofiterul participa, in calitate de comandant de aeronava, la exercitiul multinational organizat de armata franceza, in perioada 31 mai - 4 iunie, pentru marcarea a 74 de ani de la debarcarea aliata din Normandia.La acest exercitiu, Romania participa cu un detasament format din 33 de parasutisti militari si o aeronava C 27J Spartan.Comandorul Ion Staiculescu era pilot militar clasa I, cu o experienta de peste 7.500 de ore de zbor efectuate pe diferite tipuri de aeronave, dintre care aproximativ 3.500 pe C 27J Spartan, la mansa caruia zbura in calitate de pilot comandant instructor.Ofiterul, in varsta de 55 de ani, activa in Ministerul Apararii Nationale din anul 1986. Era casatorit si avea un copil.Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale anunta ca au demarat demersurile prin care sa fie permisa, dupa finalizarea procedurilor de cercetare impuse de legislatia franceza, repatrierea trupului neinsufletit al militarului.(I.S.)