MApN si-a reactivat cel mai experimentat soldat. "Mosul" are 1.700 de ani de experienta si nu greseste niciodata

Mos Craciun, cunoscut si sub aliasul "Mosul", este un rezervist, cu peste 1.700 de ani de activitate. Are nenumarate specializari si este recunoscut pentru viteza cu care calatoreste si cu care isi indeplineste misiunea in fiecare an fara greseala, transmite MApN."Anul acesta deplasarea se va executa cu mijlocul de transport zburator, preferat al Mosului, ce a fost imbunatatit cu opt generatoare alimentate cu morcovi, cu putere mare.Rudolph este, de asemenea, autorizat sa participe la misiune. Cu toate acestea, el trebuie sa-si finalizeze cu succes mai intai pregatirea si sa treaca in faza II. Pana acum a esuat de trei ori, din cauza unei afectiuni medicale legate de nasul sau.Mult succes in aceasta misiune! Nu uitati sa-i asteptati cu cantitati mari de ciocolata fierbinte si fursecuri!", recomanda MApN pagina sa de Facebook.