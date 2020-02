Militarii romani au inceput instruirea pentru a folosi rachetele americane Patriot

Ziare.

Potrivit MApN, militarii se pregatesc, la sediul Regimentului 74 PATRIOT, pe echipamente de instruire prin simulare RT-3 (Reconfigurable Table Top Trainer), recent intrate in dotarea unitatii, pentru a opera sistemul Patriot."Primul sistem PATRIOT, din cele sapte achizitionate (patru pentru Fortele Aeriene si trei pentru Fortele Terestre), va intra in dotarea Fortelor Aeriene Romane in a doua parte a anului 2020, urmatoarele trei sisteme urmand a fi livrate pana la sfarsitul anului 2022.Pana la aceasta data, peste 50 de militari din cadrul Fortelor Aeriene au absolvit o serie de cursuri de operare si mentenanta pentru sistemul Patriot, organizate in cadrul United States Army Air Artillery School, Fires Center of Excelence din Fort Sill, Oklahoma", a transmis MApN.Potrivit sursei citate, intrarea in dotarea Fortelor Aeriene Romane a sistemului Patriot va asigura o capacitate de aparare antiaeriana esentiala pentru tara noastra, pentru apararea spatiului aerian national, parte a spatiului aerian al NATO.Romania a achizitionat cea mai recenta versiune de sisteme Patriot aflate in serviciu si testate in lupta, capabila sa angajeze toate tipurile de amenintari aeriene actuale.Potrivit MApN, sistemul Patriot a fost testat si perfectionat in lupta de-a lungul a cei peste 20 de ani de cand se afla in serviciu operational, 17 tari din intreaga lume detinand mai mult de 220 de astfel de sisteme.Iata cum arata noua interfata a sistemului de rachete Patriot. Zici ca ai in fata un joc video