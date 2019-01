MApN suspenda procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale si sesizeaza Parchetul Militar

Ziare.

"Secretarul de stat a adus la cunostinta faptul ca Departamentul pentru Armamente, prin semnatura sa, a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, in temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii, de natura sa afecteze realizarea interesului national de securitate in ceea ce priveste Programul de inzestrare esential "Corveta multifunctionala", a anuntat MApN, intr-un comunicat remis Ziare.com.Mai mult, anunta ministerul, de vreme ce exista un litigiu pe rolul Curtii de Apel Constanta prin care Santierul Naval Constanta S.A., ca parte la "Asocierea dintre Naval Grup Franta si Santierul Naval Constanta S.A." , solicita "anularea in tot a HG nr. 48 / 2018", act normativ care fundamenteaza derularea procedurii mai sus amintite, secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, a informat cu privire la suspendarea procedurii de achizitie, pana la clarificarea aspectelor semnalate.Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat, la finalul lunii octombrie, ca procedura de achizitie aferenta programului de inzestrare esential "Corveta multifunctionala" este in faza de evaluare a ofertelor, dar au fost necesare clarificari ceea ce a facut ca termenul de finalizare sa fie amanat pentru 15 noiembrie.Guvernul a aprobat in februarie o hotarare pentru incheierea unui acord cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania.La finalul lunii noiembrie, fostul presedinte Traian Basescu a lansat acuzatii grave la adresa lui Liviu Dragnea in privinta achizitionarii celor patru corvete necesare Fortelor Navale Romane. Basescu spunea atunci ca Mihai Fifor a preferat sa demisioneze din functia de ministru al Apararii ca "sa nu fie parte a mizeriei puse la cale de Daddy".