Programul evenimentelor de 1 Decembrie din Bucuresti si Alba Iulia

Sambata, 1 Decembrie, incepand cu ora 10:00, se va desfasura Parada Militara Nationala organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti."Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave, intre care si aproximativ 500 de militari din mai multe tari aliate sau partenere, vor participa sambata, 1 Decembrie, incepand cu ora 10.00, la Parada Militara Nationala organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti", precizeaza Ministerul Apararii intr-un comunicat remisDetasamentele de militari straini vor fi din Albania, Bulgaria, Canada, Cehia, Croatia, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Republica Moldova, Slovacia, SUA, Turcia si Ucraina.Tot sambata are loc, incepand cu ora 08:00, o ceremonie militara si religioasa de depunere de coroane si jerbe de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Parcul Carol I.Ceremonia militara de la Alba Iulia va incepe la 15:30, unde vor participa aproape 1.600 de militari."In garnizoana Alba Iulia, incepand cu ora 15:30, in zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, va avea loc ceremonia militara la care vor lua parte aproximativ 1.600 de militari si specialisti din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii si Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu aproximativ 150 mijloace tehnice si 23 de aeronave militare. In blocurile de defilare se vor regasi militari si tehnica ale armatei poloneze", mai arata sursa citata.Ceremoniile militare din cele doua orase vor putea fi urmarite si online, pe pagina de facebook a Ministerului Apararii Nationale Activitati similare vor avea loc in marile garnizoane din tara, cu participarea reprezentantilor Armatei Romaniei, precum si in teatrele de operatiuni in care se afla in misiune militari romani.Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, drapelul national va fi arborat in toate institutiile militare din tara, iar la bordul navelor maritime si fluviale se va ridica Marele Pavoaz.Pentru buna desfasurare a paradei, Brigada Rutiera Bucuresti va dispune masuri pentru asigurarea fluentei in trafic si informarea conducatorilor auto asupra restrictiilor rutiere pe arterele care converg catre Piata Arcul de Triumf, pentru zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie.Folosirea dronelor in spatiul aerian unde se desfasoara manifestarile dedicate Zilei Nationale este interzisa.De asemenea, participantii sunt indemnati sa vina la ceremonii fara bagaje voluminoase.A.D.