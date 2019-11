Repetitie generala pentru parada de 1 Decembrie, in Piata Arcul de Triumf (Video)

Ziare.

Pentru buna desfasurare a repetitiei, Brigada Rutiera a Capitalei a anuntat o serie de restrictii de circulatie in zona Piata Presei Libere - Arcul de Triumf - Piata Victoriei, inclusiv inchiderea traficului pe soseaua Kiseleff, intre orele 7,00 si 15,00.O prima repetitie pentru parada militara, deschisa mass-media, a avut loc miercuri la Terenul de instructie Ghencea."Parada militara nationala este un simbol al Armatei Romane, este evenimentul cel mai important de peste an, in ceea ce noi incercam sa aratam populatiei si cetatenilor romani. Ceea ce dorim cu acest antrenament este sa reusim sa ne sincronizam in miscari, sa reusim sa aducem in fata populatiei tehnica militara, personal, detasamente constituite de la unitati care au participat in teatrele de operatii, unitati care au participat la exercitii nationale si multinationale, care au un cuvant de spus in apararea nationala", declara atunci coordonatorului paradei, Vasile Toader.Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii si Administratia Nationala a Penitenciarelor, din care 500 de militari din peste 20 de tari aliate sau partenere, aproximativ 200 de mijloace tehnice si peste 50 de aeronave vor participa, pe 1 Decembrie, incepand cu ora 11,00, la parada militara organizata de Ziua Nationala a Romaniei in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti.