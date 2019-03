Romania va face politie aeriana cu avioanele F-16, dar numai in regie proprie. NATO nu ne-a dat inca unda verde pentru misiuni (Video)

Ziare.

Premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Gabriel Les, au ajuns de dimineata la baza Aeriana de la Borcea, unde participa la introducerea avioanelor F-16 din dotarea Escadrilei 53 in flota de aeronave care pot desfasura misiuni in cadrul Serviciului de Lupta - Politie Aeriana (SL-PL).In deschiderea evenimentului, premierul Viorica Dancila a mentionat ca, in cei 15 ani scursi de la aderarea la NATO, rolul Romaniei in asigurarea stabilitatii in regiunea Marii Negre a devenit recunoscut pe plan international. Cat despre avioanele F-16, Dancila a spus ca:Ceea ce nu a mai mentionat premierul este ca, momentan, Romania nu poate desfasura misiuni de SL-PL sub comanda NATO cu avioanele sale F-16. Iata de ce.Romania a cumparat aceste avioane, la mana a doua, din Portugalia, in trei transe. Astfel, primele aparate de zbor au ajuns in tara noatra in septembrie 2016, iar urmatoarele in noiembrie 2016 si apoi in luna septembrie a lui 2017.Simplul fapt ca Armata a primit aceste aeronave nu i-a dat, insa, si dreptul de a le folosi pentru misiuni de politie aeriana. Pentru asa ceva, e nevoie de pregatiri, exercitii si obtinerea mai multor certificari. Or, pana la acest moment, Romania nu le-a obtinut pe toate cele care ii sunt necesare pentru a desfasura misiuni de SL-PL sub comanda NATO, in baza alertelor venite din Spania, de la Combined Air Operations Centre (CAOC) Torrejon.Iar pana sa le obtina unda verde de la NATO, Romania va putea folosi F-16 pentru misiuni desfasurate doar sub comanda romaneasca, "in conformitate cu Legea 257/2001 privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei", potrivit publicatiei de specialitate Aviatia Magazin Abia daca, in aprilie-mai, va obtine si acordul CCAir - organismul de evaluare al NATO pentru politie aeriana - va putea tara noastra sa foloseasca avioanele F-16 si in misiuni desfasurate sub comanda internationala.Pana la inceputul lunii ianuarie 2019, misiunile de politie aeriana din Romania au fost conduse de piloti si aeronave din Canada, in vreme ce aeronavele romanesti Mig 21 erau in stare de alarma, pregatite sa participe.