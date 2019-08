4,2 milioane de euro s-au platit din bani publici catre victimele focului de la Giulesti. Vor fi recuperati?

Daune morale de 4,2 milioane euro

Asta desi partea ministerului era de aproximativ 700.000 de euro, dar statul a ajuns sa plateasca din banii contribuabililor si partea celor patru inculpati gasiti vinovati in acest caz, dupa ce a fost executat silit: Spitalul "Panait Sarbu" - Maternitatea Giulesti, medicul Bogdan Marinescu, asistenta Florentina Cirstea si electricianul Gigel Oprea.Ministerul Sanatatii incearca acum sa recupereze banii, intr-un proces de "actiune in regres" deschis pe rolul instantelor bucurestene. In prima faza, ministerul a castigat procesul, iar acum urmeaza judecarea contestatiei.Totul incepe in aprilie 2015, atunci cand Curtea de Apel Bucuresti a dat decizia in procesul Maternitatii Giulesti. La 16 august 2010, din cauza unei instalatii improvizate, a izbucnit un incendiu in sectia de prematuri (sectia de terapie intensiva), iar sase bebelusi au murit si cinci s-au ales cu arsuri grave.Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea asistentei Florentina Cirstea la 2 ani si 2 luni de inchisoare cu executare, fostul manager Bogdan Marinescu a primit o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu suspendare, iar electricianul Gigel Oprea - de 1 an de inchisoare cu suspendare.Maternitatea Giulesti a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 400.000 de lei pentru ucidere din culpa.In plus, Maternitatea Giulesti a fost obligata in solidar cu partile responsabile Ministerul Sanatatii si Municipiul Bucuresti - prin primarul general, si cu cei implicati, la plata unor sume cuprinse intre 200 si 600.000 de euro catre familiile copiilor care au murit sau au ramas cu rani dupa acest incendiu.In total, cei implicati aveau de achitat suma de 4.270.000 de euro.Instanta a constatat ca, pentru Florentina Cirstea, o parte din despagubirile materiale vor fi achitate de o firma de asigurari, in limita a 10.000 de euro, iar pentru Maternitatea Giulesti aceeasi firma trebuie sa achite despagubiri in limita a 500.000 de euro.Pana la sfarsitul anului 2016, Ministerul Sanatatii si Primaria Capitalei au achitat in intregime despagubirile stabilite de judecatori, dupa ce executorii judecatoresti au pus in executare sentinta.In mai 2017, oficialii din cadrul Ministerului Sanatatii si-au dat seama ca au achitat din bani publici si partea inculpatilor din acest caz.Desi trebuiau sa plateasca 711.666,67 euro, adica echivalentul a 3.204.279,17 lei, au ajuns sa achite toate daunele morale, adica 13.701.419,9 lei.Asa ca a chemat in instanta Maternitatea Giulesti si pe cele trei persoane condamnate in dosarul respectiv: medicul Bogdan Marinescu, asistenta Florentina Cirstea si pe electricianul Gigel Oprea.", cere ministerul.Marinescu, Cirstea si Oprea au cerut judecatorilor respingerea actiunii in regres ca neintemeiata.Potrivit datelor din dosarul aflat pe rolul Curtii de Apel, Primaria Municipiului Bucuresti a achitat in acest dosar, in contul Maternitatii Giulesti, despagubiri si daune in cuantum total de 5.578.957,79 de lei.Practic, cuantumul total platit de cei doi codebitori, Ministerul Sanatatii si Primaria Capitalei, este de 19.280.377,69 lei - toti bani publici.La randul sau, Primaria Capitalei a dechis un proces similar, de actiune in regres, impotriva inculpatilor din acest caz, potrivit portalului instantelor. Medicul Bogdan Marinescu a explicat instantei ca el a achitat o parte din despagubiri, suma de 32.259,29 lei.Dupa ce a analizat toate actele din dosar, Tribunalul Bucuresti a motivat ca obligatia de achitare a prejudiciului moral produs, data fiind si solidaritatea ce decurge nu numai din dispozitivul hotararii penale, dar si din legea civila, apartine deopotriva si in mod egal celor patru inculpati din acest caz.," fac calculul judecatorii.Asa ca instanta a stabilit ca Bogdan Marinescu sa plateasca Ministerului Sanatatii suma de 3.393.095,685 de lei - fara suma pe care medicul a achitat-o deja, iar asistenta Florentina Cirstea si electricianul Gigel Oprea - cate 3.425.354,975 de lei.De asemenea, Spitalul "Panait Sarbu" - Maternitatea Giulesti trebuie sa plateasca MS suma de 1.209.472,176 de lei.Magistratii au scazut o parte din sumele achitate de Primaria Capitalei.O decizie definitiva in acest caz urmeaza sa fie data de Curtea de Apel Bucuresti, urmatorul termen de judecata fiind stabilit la finalul lunii septembrie, potrivit portalului instantelor.