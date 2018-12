Focar de stafilococ auriu la Maternitatea Giulesti: Prefectura Bucuresti propune primele masuri

Ziare.

com

Intre timp, alti trei copii cu suspiciune de infectie cu stafilococ auriu au fost adusi, marti, la Spitalul "Grigore Alexandrescu", doi cu piodermite si unul cu abces cutatat. Numarul copiilor internati este 15, potrivit reprezentantilor spitalului, pentru cinci dintre ei culturile fiind in lucru.Toate probele de pana acum au iesit cu stafilococ meticilino rezistentLa Maternitatea Giulesti se face dezinfectie generala, iar marti, la Prefectura Bucuresti, s-a intrunit un comitet de urgenta cu toti managerii pentru a se stabili cum vor fi distribuite cele aproximativ 80 de gravide care erau programate la nastere la Giulesti.Printre masurile propuse la intrunirea de lucru:- Crearea, prin Ordinul prefectului, a unui grup de lucru format din reprezentantii institutiilor participante la sedinta de lucru, specialisti ai Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" si ai Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu", reprezentanti ai mediului academic si ai comisiilor de specialitate (de microbiologie, epidemiologie si boli infectioase) din cadrul Ministerului Sanatatii si epidemiologi din cadrul maternitatilor publice si private din Bucuresti.- Grupul de lucru va avea ca obiectiv intocmirea unor proceduri de constientizare a publicului, pre-detectare, preventie, tratament si conduita in cazul aparitiei infectiei cu stafilococ auriu.- Grupul de lucru va constitui o platforma de comunicare cu caracter permanent pentru institutiile sus-mentionate si pentru alte evenimente epidemiologice si probleme cu care se pot confrunta maternitatile publice si private din Capitala. Documentele rezultate in urma activitatii grupului de lucru vor fi inaintate, in vederea stabilirii de politici publice si propunerii de modificari legislative, catre Ministerul Sanatatii.- Redimensionarea numarului de paturi in corelatie cu cresterea numarului de internari.- Modificarea raportului existent intre numarul de saloane alocate ingrijirii nou-nascutilor la termen si numarul de saloane alocate ingrijirii prematurilor, in favoarea celor dintai.- Introducerea de saloane de puericultura destinate prematurilor care necesita doar suport pentru crestere, nu si ingrijiri medicale.Saptamana trecuta, in cazul a 11 angajati ai Maternitatii Giulesti s-a constatat prezenta stafilococului auriu.Primele rezultate ale analizelor de la Maternitatea Giulesti, transmise publicitatii in urma cu cateva zile, arata ca a fost depistat stafilococ auriu pe scutecul unui copil internat intr-un salon de normoponderali, dar s-au gasit si germeni mezofili si hemolitici intr-un salon de leuze, arata Ministerul Sanatatii."Directia de Sanatate Publica Bucuresti a anuntat Ministerul Sanatatii ca, in data de 28 noiembrie 2018, inspectorii sanitari au recoltat mai multe probe igienico-sanitare si exudate nazale din Spitalul Clinic de OG 'Panait Sarbu'.Astfel, au fost recoltate 40 de probe AMF (aeromicroflora), 5 probe de ape sterile, 20 teste de salubritate din mai multe sali de operatie, saloane, sectii ATI, blocuri operatorii, precum si 10 exudate nazale de la medici si asistente medicale, 10 teste igienico-sanitare de pe maini tot de la medici si asistente medicale, 10 teste de sterilitate recoltate din diverse truse medicale", informa Ministerul Sanatatii, printr-un comunicat de presa.