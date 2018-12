Harta mortalitatii infantile: Maternitate, caut sponsor pentru salvarea prematurilor

Ziare.

"Ne mai trebuie, mai ales pentru cazurile in care am avea mai multi prematuri in aceeasi perioada, cardiomonitoare, pulsoximetre, chiar si cateva injectomate si incubatoare noi, pentru ca avem unele de peste 10 ani, care functioneaza, dar e posibil sa nu mai aiba o viata lunga", explica medicul Ana-Maria Nechifor, de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt.Daca doua companii cu cifre de afaceri medii directioneaza catre cauza maternitatilor din Romania 20% din impozitul pe profit, prematurii care vin pe lume la Oradea supravietuiesc. Inca doua, si prematurii nascuti la Roman prind puteri si cresc mari. Inca trei companii si prematurii nascuti chiar intr-o maternitate din Bucuresti beneficiaza de ingrijire optima, pentru a putea face fata lumii exterioare.Salvati Copiii Romania cauta acele 25, 100, 500, 700, 1.000 de companii care, in 2019, sa salveze vietile copiilor nascuti prea devreme in maternitatile Romaniei.Numai din fondurile colectate intre 2012 si 2017 din directionarea a 20% din impozitul pe profit, Organizatia Salvati Copiii Romania a dotat maternitatile din Romania cu aparatura medicala necesara salvarii copiilor nascuti prematur, in valoare totala de 1.679.504 euro."Problemele nou-nascutilor prematur decurg din insuficienta dezvoltare a tuturor organelor si sistemelor. Termoreglarea ca mecanism adaptativ la viata extrauterina nu realizeaza un echilibru intre producerea si pierderea de caldura cu repercusiuni metabolice importante asupra intregului organism; de aceea, ingrijirea unui prematur, mai ales cu prematuritate extrema, nu se poate efectua in afara conditiilor oferite de un incubator", explica medicul Filip Valeria, de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea.Datele arata ca 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de saptamani) supravietuiesc in tarile dezvoltate, iar in regiunile slab dezvoltate 90% dintre acesti copii mor (Raport WHO - Born too soon), ceea ce inseamna ca exista o relatie cauzala directa intre dotarea maternitatilor si sansa la viata.