Maternitatea Cantacuzino: Avem nevoie de zece asistente, zece monitoare cardio-respiratorii si o statie de monitorizare a functiilor vitale

Ziare.

com

"Nu ai cum sa nu te atasezi de copiii pe care ii ingrijesti. Cu cat e mai mic, cu atat sta mai mult in incubator si il vezi, practic, cum creste de la o zi la alta. Cand il scoti din "casuta", pe la 2.000g, si-l adaptezi la mediul extern, iar apoi il externezi si stii ca ai plecat de la o gagalice de cateva sute de grame, sentimentul e fantastic. E drept ca si reversul e groaznic", spune medicul neonatolog Adrian Craciun, de la Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino.Iar reversul este cumplit pentru medic, pentru ca nimic nu este mai greu de acceptat decat pierderea unei vieti, pentru ca nu ai la dispozitie aparatura medicala performanta atat de necesara."Incubatorul e ca un scut pentru prematuri: asigura caldura necesara (prematurii fac usor hipotermie), protejeaza de factorii stresanti externi (zgomot, lumina puternica), ajuta la monitorizarea lor (poti tine dezbracat in incubator si un prematur de 500g), pe scurt e o copie imperfecta a uterului, dar fara de care nu se poate", explica medicul.Asa ca intrebat de ce are nevoie astazi, la final de an, in Sectia de neonatologie, pentru a putea face fata tuturor solicitarilor, pentru ca este o maternitate unde ajung foarte multe cazuri severe, prin transfer, doctorul Craciun a raspuns imediat:"Zece asistente pricepute, tot atatea monitoare cardio-respiratorii de ultima generatie si o statie de monitorizare continua a functiilor vitale pentru copiii nascuti prematur."Daca cinci companii cu cifra de afaceri medie directioneaza 20% din impozitul pe profit catre cauza maternitatilor, sectia de neonatologie a Spitalului Clinic Dr. I. Cantacuzino ar putea beneficia de aparatura medicala absolut necesara. Inca zece companii, si alte trei Sectii de neonatologie din tara vor putea asigura copiilor nascuti prematur sansa la viata.Numai din fondurile colectate intre 2012 si 2017 din directionarea a 20% din impozitul pe profit, Organizatia Salvati Copiii Romania a dotat maternitatile din Romania cu aparatura medicala necesara salvarii copiilor nascuti prematur, in valoare totala de 1.679.504 euro.Companiile se pot implica in dotarea maternitatilor, potrivit Codului Fiscal, astfel:- Societatile Comerciale platitoare de impozit pe profit vor scadea sumele aferente din impozitul pe profitul datorat, la nivelul valorii minime dintre urmatoarele: 0,5% din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat.- Microintreprinderile vor scadea sumele aferente din impozitul pe venit datorat, pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe venit datorat trimestrial. Contractul de sponsorizare se poate descarca de pe site-ul Salvati Copiii.