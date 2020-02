Maternitatea din Zalau a primit o masa de reanimare pentru nou-nascuti de la Salvati Copiii

Ziare.

Astfel, Sectia de neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau va primi o, care sa ii ajute pe medici sa intervina prompt si sa salveze vietile copiilor nascuti prematur.Dotarea de la Zalau este cea de-a 11-a realizata de, care au donat in decurs de cinci anicu aparatura medicala performanta.Rata mortalitatii infantile ramane critica in judetul Salaj, de 11,1 la mia de copii nascuti vii pentru anul 2018, in conditiile in care media pe tara a scazut la 6 la mie, potrivit datelor finale ale Institutului National de Statistica.Consecinta a politicilor publice defectuoase, clivajul care exista intre zonele deservite de maternitati dotate performant si cele unde sectiile de terapie intensiva sunt cronic subdotate, se traduce in sansa mica a copiilor nascuti prematur sau cu patologii grave de a supravietui.Aceasta este cea de-a treia dotare pe care Organizatia Salvati Copiii o face in judetul Salaj. Anterior, organizatia a donat Spitalului Judetean de Urgenta Zalau aparatura medicala in valoare de 17.349 de euro.", a declaratParteneriatul Salvati Copiii si Libris.ro a intrat in al saselea an de parteneriat, timp in care peste 450.000 cititori au ales sa doneze pentru a sustine aceasta cauza prin Libris.ro.In cadrul parteneriatului s-au strans peste 420.000 de euro, suma directionata integral catre dotari in 11 maternitati din Romania.", a declaratSectia de neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau are in prezent 25 de paturi, dintre care patru de terapie intensiva si sase pentru nou-nascutii prematuri.Pe cele sase paturi, in 2019 au fost ingrijiti 150 de nou-nascuti prematuri, dintr-un total de 1.771 de nasteri.Conform organizarii maternitatilor, maternitatea din Zalau este clasificata ca fiind de gradul II, ceea ce inseamna ca poate trata cazuri de copii cu varsta gestationala mai mare de 32 de saptamani de sarcina si mai mari de 1.500 de grame.", a explicatPe lista de prioritati ale medicilor din Zalau mai figureaza un laringoscop, monitoare de functii vitale, monitoare de apnee, injectomate, o lampa de fototerapie si catetere ombilicale impregnate cu argint pentru a scadea riscurile infectioase asociate actului medical.Datele INS arata ca, daca in Bucuresti rata mortalitatii infantile a coborat la 3,3 la mie, Tulcea are o rata de 14,7 la mie, peste dublul mediei nationale.O discrepanta dramatica se observa si intre urban si rural: in Botosani, de pilda, rata mortalitatii infantile in rural este de trei ori mai mare decat la oras, unde mamele au acces la servicii medicale constante.Potrivit centralizarii INS, sunt judete in care mortalitatea infantila este si de cinci ori mai mare fata de alte judete, unde sansa la viata a copiilor nascuti prematur sau cu patologii severe este mult mai buna.● Tulcea - 14,7 la mia de copii nascuti vii● Botosani - 12 la mia de copii nascuti vii● Salaj - 11,1 la mia de copii nascuti vii● Dambovita - 3 la mia de copii nascuti vii● Ilfov - 4 la mia de copii nascuti vii● Bucuresti - 3,3 la mia de copii nascuti viiIn cadrul programului de reducere a mortalitatii infantile, Organizatia Salvati Copiii Romania a anuntat demararea unui amplu proiect de dotare a sectiilor pentru nou-nascuti, cu o investitie totala de aproximativ un milion de Euro, in 2020.In perioada 2012-2019, organizatia a reusit sa doteze 96 de maternitati din toate judetele tarii, cu 630 de echipamente medicale, in valoare totala de cinci milioane de Euro., a subliniat: "".Viata prematurilor depinde de investitia in maternitati: 3,5% din impozitul pe venitPana pe 25 mai, fiecare contribuabil poate descarca Formularul 230 sau Declaratia Unica, precompletate cu datele de identificare ale organizatiei, de la adresa www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate si depuse personal la administratiile financiare sau trimise prin posta, cu confirmare de primire. Suma nu trebuie mentionata in formular, ea urmand sa fie completata de administratia financiara.Salvati Copiii este o organizatie neguvernamentala, asociatie de utilitate publica, non-profit, democratica, neafiliata politic sau religios, care militeaza activ pentru protectia drepturilor copilului in Romania, din 1990, in acord cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si cu legislatia Romaniei.Salvati Copiii Romania si-a asumat din 2010 o contributie importanta pentru reducerea mortalitatii infantile in Romania printr-un program amplu, national, desfasurat prin mai multe componente care vizeaza, deopotriva, dotarea maternitatilor cu echipamentele medicale necesare ingrijirii copiilor nascuti prematur, dezvoltarea retelelor specializate de suport pentru mame si copii la nivelul comunitatilor rurale, pregatirea cadrelor medicale si implicarea specialistilor in imbunatatirea politicilor publice si a serviciilor privind sanatatea mamei si copilului.Fondat in 2009, Libris.ro este o afacere 100% romaneasca si cea mai mare librarie online din Romania. In 10 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 2.3 milioane de comenzi catre 1.2 milioane de romani din intreaga lume. Peste 190.000 de titluri de carte stau la dispozitia cititorilor pe Libris.ro, alaturi de jocuri pentru copii, board games, muzica, filme si cadouri.Din decembrie 2014, Libris.ro s-a alaturat Organizatiei "Salvati Copiii" in proiectul de reducere a mortalitatii infantile in Romania.Astfel, prin intermediul cititorilor care au donat pe site-ul Libris.ro, s-au strans peste 420.000 de euro, sume folosite integral pentru dotarea cu echipamente medicale a 11 maternitati din Romania.Din martie 2018, Libris.ro a demarat campania, proiect prin care isi propune sa prezinte lectura din perspectiva unei activitati care inseamna respect fata de sine, preocupare pentru autocunoastere si dezvoltare.