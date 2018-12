Maternitatea Giulesti este tot inchisa. Anunta marti daca a scapat de infectia cu stafilococ

Ziare.

"Maternitatea Giulesti astazi (luni - n.red.), deocamdata, are inca sistate internarile. Directia de Sanatate Publica finalizeaza in aceste momente raportul, astfel ca maine (marti - n.red.) vom lua o decizie in functie de rezultatele analizelor de laborator ale probelor prelevate", a spus ministrul Sanatatii, care s-a aflat luni in vizita la Maternitatea Bucur.Ea a adaugat ca rezultatele probelor prelevate de la Maternitatea Giulesti saptamana trecuta - luni si marti - sunt conforme, iar cele luate miercuri si joi inca nu sunt concludente."Rezultatele probelor prelevate luni si marti sunt conforme - 106 probe. Restul probelor prelevate miercuri si joi inca nu sunt concludente. Nu avem inca nici rezultatele preliminare. Vom avea in cursul acestei dupa-amiezi si maine, in cadrul conferintei de presa pe care o sustinem la Ministerul Sanatatii, vom anunta rezultatele", a precizat Pintea.