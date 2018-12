Maternitatea Giulesti se deschide mai devreme decat anuntase ministrul Sanatatii

Ziare.

com

"Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a anuntat Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie 'Prof. dr. Panait Sarbu' ca, incepand de astazi, poate relua integral activitatea medicala. Decizia inspectorilor sanitari vine dupa ce au fost finalizate lucrarile de igienizare, curatenie si dezinfectie terminala in spatiile unitatii sanitare", se arata intr-un comunicat trimis, joi, de Ministerul Sanatatii.De asemenea, rezultatele probelor de laborator privind autocontrolul coroborate cu probele de sanitatie prelevate de reprezentantii Directia de Sanatate Publica Bucuresti sunt in prezent conforme."Reluarea activitatii unitatii sanitare implica respectarea cu strictete a normelor legale privind supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare", se mai arata in comunicat.Marti, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca, incepand de vineri, vor fi reluate internarile la Maternitatea Giulesti, deoarece rezultatele preliminare arata ca nu sunt probleme in aceasta unitate spitaliceasca.Directia de Sanatate Publica Bucuresti (DSP) a solicitat Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu" Bucuresti sa sisteze internarile incepand din data de 30 noiembrie dupa scandalul bebelusilor infectati cu stafilococ auriu.Dupa verificari, pentru Maternitatea Giulesti au fost dispuse amenzi in valoare totala de 10.000 de lei.