Maternitatea Giulesti se redeschide. Amenzi de 10.000 de lei dupa ce 45 de bebelusi au fost infectati cu stafilococ

Pintea creste amenzile si numarul analizelor ce trebuie facute de personalul din spitale

Pintea a spus ca 9 angajati - directori, asistenti-sefi, medicul epidemiolog coordonator si seful spalatoriei - au fost amendati cu 2.000 sau cu 1.000 de lei, in functie de responsabilitatile pe care le aveau.In total, amenzile insumeaza 10.000 de lei si Pintea a spus ca managementul maternitatii se va putea indrepta impotriva angajatilor respectivi ca sa isi recupereze banii, daca va vrea acest lucru.Amintim ca datele prezentate saptamana trecuta aratau ca in total 45 de bebelusi nascuti la maternitatea Giulesti sunt infectati cu stafilococ.Pintea a precizat, marti, ca a decis sa fie modificata legea astfel incat amenzile sa fie mult mai mari."Acest lucru ne-a facut sa regandim sistemul de amenzi, vom propune modificarea ordinului. Masurile vor fi drastice, amenzile sunt din 2011, e cazul sa le actualizam si noi", a spus Pintea, precizand ca o amenda care acum e 1.000 de lei va creste la 5.000 de lei dupa modificarea legislatiei.Totodata, va fi modificata legea astfel incat angajatii din spitale sa fie supusi unui set de analize pentru a nu fi surse de focar de infectii."Mai este un aspect, vom propune modificarea altei hotarari de guvern, un act subsecvent Legii Securitatii in Munca, ce prevede analizele ce trebuie facute personalului din spital si la angajare, astfel incat spitalele sa poata sa decida pentru ce germeni pot preleva probe", a mai spus Pintea.