Maternitatile si Sectiile de terapie intensiva neonatala au nevoie urgenta de aparatura medicala vitala

De Ziua Mondiala a Prematuritatii, Organizatia Salvati Copiii doteaza maternitatea din Targoviste pentru a patra oara, beneficiind de prezenta si sprijinul extraordinar al sportivei Sorana Cirstea."Salvarea nou-nascutilor prematur ar trebui sa fie o prioritate nationala, de care sa fim constienti cu totii. Nicio mare victorie nu se poate obtine fara sa ai la dispozitie instrumente bune si o echipa alaturi de care sa construiesti. Ma bucur ca medicii, Salvati Copiii si nou-nascutii prematur m-au primit in echipa lor, aceasta este o echipa a vietii.", a declarat Sorana Cirstea.Dintre cele 204 maternitati din intreaga tara, Salvati Copiii a dotat deja un numar de 96, in mod constant, in functie de nevoile prioritare, transmise de medicii alaturi de care organizatia lucreaza. La Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste, Salvati Copiii a donat in ultimii trei ani aparatura medicala in valoare totala de 68.865 de Euro, la care se adauga acum 4 monitoare de functii vitale donate cu sprijinul Soranei Cirstea si 12 injectomate in valoare de 22.953 de Euro achizitionate cu ajutorul sustinatorilor campaniei de reducere a mortalitatii infantile.Institutia are in grija anual aproximativ 2.000 de nou-nascuti, dintre care, in 2018, 237 s-au nascut prematur, iar in primele sase luni ale anului 2019, numarul prematurilor fiind de 112."Ca maternitate de grad 3, de doi ani ingrijim prematuri din toata regiunea - Prahova, Arges, Ialomita, Teleorman, Valcea, Olt. Ne-am dori o mai mare implicare a Ministerului Sanatatii. Asteptam cu nerabdare dotarea cu incubatoare promisa de aproape patru ani si ne dorim obtinerea finantarii pe axa prioritara, a maternitatii din Targoviste, singura maternitate de grad 3 din tara uitata de finantare de doi ani, in ciuda numeroaselor memorii si solicitari.", precizeaza dr. Roxana Aldea, sef sectie neonatologie Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste.In 2018, in Romania s-au inregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rata a mortalitatii infantile (numarul deceselor raportat la 1.000 de nasteri) de 6,5 la mie. Mai mult de jumatate dintre decesele sub un an se produc in prima luna de viata (mortalitate neonatala), arata datele, iar o cauza majora este lipsa aparaturii medicale performante.De asemenea, analiza factorilor favorizanti realizata de Institutul National de Sanatate Publica arata ca o parte din aceste decese ar fi putut fi evitate printr-o mai buna monitorizare antenatala, care ar fi permis atat interventii in sarcina, cat si directionarea sarcinilor cu complexitate mare catre unitati echipate corespunzator.Ratele mortalitatii infantile variaza puternic la nivelul judetelor. Astfel, judetele cu cele mai scazute rate ale mortalitatii infantile in 2018 (potrivit datelor provizorii INS) sunt: Dambovita (2,9 la mie ), Ilfov (4,1 la mie ), Arad si Timis (4,5 la mie ), Iasi si Alba (4,8 la mie ) si Mun. Bucuresti (3,6 la mie ). La polul opus, cu rate ale mortalitatii de trei si de doua ori mai mari, se afla Tulcea (15,5 la mie ), Botosani (12,9 la mie ), Salaj (11,5 la mie ), Calarasi (11,2 la mie ) si Caras-Severin (10 la mie ).O alta constanta este clivajul rural/urban: rata mortalitatii infantile in mediul rural (7,9 la mie ) este mult mai mare fata de cea din mediul urban (5,3 la mie ). In ciuda tendintei descrescatoare a mortalitatii infantile, in Romania, decalajul absolut dintre mediul rural si cel urban s-a pastrat relativ constant pana in 2014. Data fiind scaderea ratelor mortalitatii, in termeni relativi, decalajul urban-rural inseamna ca diferenta dintre sansele copiilor din mediul rural la supravietuire fata de cei din mediul urban s-a inrautatit in general in perioada 1990-2018."Investitia constanta in maternitati si in sectiile de terapie neonatala intensiva este cruciala, datele de teren arata ca un numar mare de decese la nou-nascuti sunt cauzate de lipsa aparaturii medicale esentiale. Este important sa ducem incubatoare performante exact acolo unde lipsesc, pentru ca nasterea sa nu mai reprezinte un factor de discriminare in Romania.Salvati Copiii lucreaza umar la umar cu medicii din tara, pentru a suplini lipsurile cronice exact unde este cel mai urgent. Suntem constienti ca nu poti selecta in ce maternitate vei salva nou-nascutii prematur si unde revii mai tarziu, asa ca facem eforturi sa ajungem chiar si in cea mai mica sectie de terapie neonatala, unde exista nevoie urgenta de investitie in aparatura medicala vitala pentru salvarea prematurilor.", a completat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Salvati Copiii Romania a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalitatii infantile, mecanisme de finantare care sa acopere componenta de interventie, deoarece salvarea vietilor copiilor nascuti prematur este o urgenta.