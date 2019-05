MS: La Maternitatea Giulesti, 4 angajate au stafilococ, dar este alt tip de bacterie decat la bebelusi

Ziare.

"Rezultatele au relevat patru probe pozitive de la exudate, in cazul unei moase care lucreaza la blocul operator, doua asistente de la salonul de nou-nascuti si o infirmiera de la salonul de nou-nascuti. S-a depistat prezenta stafilococului pozitiv in toate cele patru cazuri", a spus, joi, Sorina Pintea.Ea a adaugat ca patru probe sterile de apa au fost depistate neconforme."Echipa de control va aplica sanctiuni contraventionale personalului medical si va dispune masuri de remediere a deficientelor constatate, asta dupa ce vom avea rezultatele de la probele trimise la Institutul Cantacuzino.Pentru ca este nevoie de aceasta fenotipare; in prima faza s-a constatat ca stafilococul gasit in exudatele nazale nu are legatura de cauzalitate cu stafilococul gasit la nou-nascuti. Dorim sa verificam si sa vedem intocmai daca angajatii se fac vinovati de imbolnavirea micutilor", a explicat Pintea.Ministerul Sanatatii preciza, vineri, ca la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" au fost internati cinci copii nascuti prin cezariana la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu" (Maternitatea Giulesti), in perioada 25 martie - 30 aprilie, cu posibile infectii stafilococice (MRSA) Din cei cinci bebelusi, doi au fost externati, iar dintre cei ramasi internati in prezent la Spitalul "Grigore Alexandrescu", doua cazuri au fost confirmate cu stafilococ MRSA, iar in cel de-al 3-lea caz rezultatul este negativ."In cadrul verificarii, au fost prelevate zilele trecute un numar de 48 de probe de sanitatie, exudate nazale si probe de apa sterile. Rezultatele au relevat lipsa MRSA la toate probele efectuate, cu o exceptie. S-a depistat prezenta stafilococului coagulazo-pozitiv la una dintre moase. Acest stafilocococ este diferit de MRSA, depistat in cazul nou-nascutilor, iar in cazul personalului purtator este necesara respectarea masurilor de protectie standard prevazute in norme", a transmis Ministerul Sanatatii.Sursa citata preciza ca, vineri, s-au mai prelevat noi probe: 20 de exudate nazale, 10 teste maini personal si 18 teste aeromicroflora.De asemenea, continua verificarile foilor de observatie ale tuturor copiilor nascuti in aceasta maternitate, in perioada mentionata, precum si a masurilor de dezinfectie si sterilizare.