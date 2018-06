O altfel de victorie: Simona Halep te angajeaza intr-un job de o secunda, pentru ca nou-nascutii prematuri sa traiasca

Ziare.

com

Cu marea victorie in brate, Simona Halep nu a lipsit, miercuri, de la lansarea celui de-al saselea an al campaniei de combatere a mortalitatii infantile, prin dotarea maternitatilor cu echipamente medicale necesare. A fost aplaudata de toti cei prezenti, medici, parinti ai unor copii nascuti prematur, jurnalisti.A vorbit despre minutul de aur, in jocul de tenis, dar si in jocul serios de-a viata pe care si l-au asumat medicii din maternitati. A ras atunci cand o fetita nascuta prematur, astazi in varsta de trei ani, i s-a urcat in brate si nu a mai vrut sa plece."Pentru acesti copii nascuti prematur, o secunda inseamna enorm. Si pentru mine inseamna foarte mult o secunda, poate schimba situatia meciului. Este foarte importanta, dar nu se poate compara cu secunda de care acesti copii nascuti prematur au nevoie. Este o fractiune de secunda cea care m-a ajutat sa castig acest Grand Slam mult dorit si mult muncit", a spus Simona Halep.Doctorul Andrei Craciun, de la Maternitatea Cantacuzino, prezent in sala, a povestit cu greutate cum a fost nevoit sa refuze primirea prin transfer a unor copii pentru care maternitatile unde s-au nascut nu aveau aparatura medicala, iar Cantacuzino nu avea locuri."Anul trecut au fost 83 de copii pe care am fost nevoiti sa ii refuzam, pentru ca nu au fost locuri. Avem un proiect in executie pentru marirea locurilor, de la noua la 15, care se va realiza.Am fost si eu in situatia medicului care trimitea nou-nascutii la transfer. M-am intrebat ce s-a intamplat cu acesti copii refuzati, dar mi-am si reprimat intrebarea".Cat costa un incubator?, l-a intrebat un reporter pe doctorul Craciun."Preturile variaza de la 10.000 de euro pana la peste 35.000 de euro. Pentru a recupera un copil mic, nu ai nevoie doar de un incubator, e vorba si de monitor, de aparat de ventilatie, ai nevoie de injectomate, pentru ca acest copil sa fie hranit, pana poate sa manance si, nu uitati, avem nevoie si de oameni. Copiii acestia nu sunt pusi in incubator si cresc singuri.Din pacate, nu avem asistente suficiente. Proiectul nu trebuie sa fie doar in echipamente, trebuie sa fie si in oameni", a spus medicul."Prematurii sunt ca Simona Halep, Die Hard", a continuat medicul.Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv al Organizatiei Salvati Copiii, cea care a conceput acest proiect complex de reducere a ratei mortalitatii infantile care plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, a amintit ca una dintre cauzele cornice care tin reforma in loc este impredictibilitatea institutionala."Capacitatea noastra de ingrijire este redusa, avem o capacitate injumatatita de a ingriji copiii nascuti prematur. Banii se pierd prin schimbarea ministrilor - vine alt ministru, cu alta agenda, si trebuie sa o iei de la inceput. Pana se aloca bani pentru echipamente, facem noi, pentru ca orice zi, orice minut pot fi fatale pentru cei mici", a spus aceasta.Simona Halep a legat acest proiect pentru cauza copiilor nascuti prematur de propria biografie profesionala si personala. A vorbit despre cat de important este sa te simti sprijinit emotional de cei din jurul tau, pentru a reusi."Cea mai fericita secunda din viata a fost sambata, pe terenul de tenis, cand am ridicat trofeul, dar in viata personala, cand s-a nascut nepotica mea.Parintii mei au fost, asa cum sunt toti parintii, sper, foarte aproape de mine, m-au incurajat, m-au sustinut si financiar, sa pot ajunge aici astazi si nu m-au certat atunci cand am pierdut un meci sau cand nu am jucat ceea ce trebuie pe teren. Am avut increderea parintilor si, bineinteles, dragostea pe care mi-au daruit-o zi de zi.""Despre sport pot sa spun ca la acest turneu, in finala, am simtit ca, daca nu reactionez si nu schimb tactica jocului, voi pierde din nou finala, asa ca am incercat sa fiu mai agresiva, sa merg spre fileu, sa fiu mai relaxata si sa dau importanta fiecarui punct. Atunci am schimbat soarta jocului si am reusit victoria.Copiii ar trebui sa isi seteze un vis, sa creada in el si sa faca tot ce e posibil pentru acest vis, sa nu cedeze. Pe parcursul acestor 20 de ani, au fost multe momente grele, dar niciodata nu am spus ca renunt la tenis".Campania, care a ajuns, anul acesta, la cea de-a sasea editie, sustine lupta pentru viata a copiilor nascuti prematur. Incepand cu 2015, Simona Halep, jucatoare profesionista de tenis aflata pe locul I in clasamentul feminin de tenis la nivel mondial, s-a alaturat acestei cauze, indemnand la implicarea activa a fiecaruia dintre noi."Ca sportiv de performanta, stiu cat de importanta poate fi o secunda in momente critice. Am pierdut lupte intr-o singura secunda si am castigat altele la fel de repede. Sunt convinsa ca implicarea mea - dar si a fiecaruia dintre voi - va contribui la sustinerea copiilor nascuti inainte de termen, asa ca va invit pe toti sa donati o secunda din timpul vostru pentru ei", spune Simona Halep.Din 2013 si pana in prezent, Dorna si Salvati Copiii au dotat 50 de maternitati din tara cu 86 de echipamente medicale de specialitate pentru ingrijirea nou-nascutilor prematur, in valoare aproximativa de 600.000 de euro."Cu totii ne gandim, la final de zi, ca am fi reusit sa facem mult mai mult bine, daca am fi avut timp, macar o ora in plus. Pentru un copil nascut prematur, e nevoie de multe ori doar de un minut, numit de neonatologi minut de aur, pentru a fi salvati.Acest minut depinde de noi si asta facem in programul de combatere a mortalitatii infantile - dotam maternitatile din tara, pentru ca toti copiii care se nasc sa aiba dreptul la acest minut de aur care inseamna viata. E un program complex, meticulos, asa cum e si efortul minunat al Simonei Halep, careia ii suntem atat de recunoscatori", a amintit Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv al Salvati Copiii Romania.Cei care vor sa se alature cauzei isi pot obtine certificatul de angajat al cauzei intr-o secunda.Simona Halep a fost pe parcursul intregii lansari dedicata, implicata, asa cum e si in jocul de tenis. Nu a vrut sa comenteze, nici nu avea prea multe de comentat, de altfel, campania de dezinformare la care s-au pretat organizatiile PSD din tara , pentru a sari in aparararea Gabrielei Firea.