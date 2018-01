O femeie insarcinata din patru are probleme de sanatate mintala

Ziare.

La studiul realizat de cercetatorii de la King's College din Londra au luat parte 545 de femei gravide, consultate in perioada prenatala in intervalul noiembrie 2014 - iunie 2016.In timpul examinarii, personalul specializat le-a adresat femeilor doua intrebari specifice privind starea lor psihica. Conform rezultatelor, una din patru gravide care au participat la cercetare manifesta probleme de sanatate mintala.Mai exact, 11% dintre femeile participante la studiu sufereau de depresie, 15% se confruntau cu stari de anxietate, 2% aveau tulburari de alimentatie, iar alte 2% manifestau tulburari obsesiv-compulsive. De asemenea, multe dintre gravide sufereau de o combinatie a unora dintre aceste afectiuni.Autorii studiului sustin ca e absolut necesara includerea unei evaluari psihologice in pachetul de evaluare a starii de sanatate a gravidei a unei evaluari psihologice. Conteaza mult ca acest lucru sa se realizeze deoarece ''tulburarile mintale din timpul sarcinii sunt asociate cu efecte negative pentru femei, sarcina, fetus, bebelus, copil si adolescent'', se arata in studiul publicat in British Journal of Psychiatry."In practica clinica, personalul medical trebuie sa identifice problemele mintale cu care s-ar putea confrunta o femeie gravida, nu doar tulburarile de dispozitie care pana recent au reprezentant principala preocupare. Femeile ar trebui intrebate despre starea lor emotionala de catre un personal medical care manifesta obiectivitate si sustinere, in timpul tuturor contactelor din timpul sarcinii si dupa nastere", a subliniat Louise Howard, coordonatoarea studiului.Citeste si: