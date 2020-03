Protest al medicilor de la o maternitate, dupa ce le-a fost adusa o gravida suspecta de COVID-19 (Video)

Ziare.

Femeia a fost transferata cu ambulanta de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi la Maternitatea Elena Doamna.Angajatii au iesit in curtea maternitatii pentru un protest spontan si au spus ca nu inteleg de ce pacienta nu a fost transferata la Maternitatea Cuza Voda din oras, unitate care asigura linia de garda in cursul zilei de miercuri si care este dotata cu echipamente speciale.Oamenii au scandat "Nu avem echipamente", "Nu suntem de garda" si "E un abuz", in timp ce femeia era adusa in unitatea medicala. Protestul a durat cateva zeci de minute, informeaza News.ro.Angajatii maternitatii s-au plans ca nu au primit echipamente necesare pentru a putea trata pacientii infectati cu coronavirus, ci doar masti si manusi.La fata locului au fost adusi jandarmi, pentru a calma situatia.In cele din urma, la Maternitatea Elena Doamna au ajuns doi medici de la cealalta maternitate dn oras, acestia intrand imediat in sala de operatie.Angajatii maternitatii unde a avut loc protestul afirma ca, daca nu sunt luate masuri adecvate in cel mai scurt timp, s-ar putea repeta scenariul de la Spitalul Judetean Suceava, unde zeci de cadre medicale sunt infectate de coronavirus, iar unitatea a fost inchisa pentru dezinfectare In cele din urma, medicii de la Maternitatea Elena Doamna au fost cei care au intervenit, insa femeia nu a nascut. Potrivit declaratiilor unui cadru medical pentru Realitatea Plus, femeia are 27 de ani si e insarcinata in 33 de saptamani, deci nu ii era timpul. Ea a acuzat dureri minore, insa si s-a speriat.Intrebat la Realitatea Plus de aceasta situatie, medicul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a spus ca ingrijorarile medicilor sunt valide, dar asistenta medicala trebuie oferita."Sa nu uitam ca suntem medici si primul lucru pe care trebuie sa-l facem este sa tratam pacientii. Sa gasim solutia ca sa tratam pacientii. Un protest sau o seziare sunt absolut indreptatite, dar asta nu inseamna ca nu acordam asistenta medicala. O femeie gravida trebuie sa nasca, trebuie asistata", a spus dr. Rafila.A.S.