Salvati Copiii avertizeaza ca situatia din maternitatile romanesti e critica: Statul a facut dotari acum 10 ani

"In Romania, nasterea ramane discriminatorie: conteaza maternitatea unde un copil vine pe lume, pentru ca el sa traiasca. Datele arata ca 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de saptamani) supravietuiesc in tarile dezvoltate, iar in regiunile slab dezvoltate 90% dintre acesti copii mor (Raport WHO Born too soon), ceea ce inseamna ca exista o relatie cauzala directa intre dotarea maternitatilor si sansa la viata.Rata mortalitatii infantile din Romania ramane cea mai ridicata pentru Uniunea Europeana, iar cauzele sunt direct proportionale cu gradul de dotare al maternitatilor cu aparatura vitala", se arata intr-un comunicat al Salvati Copiii, aceasta fiind, potrivit sursei citate, concluzia de teren la care organizatia a identificat-o dupa sapte ani de campanie pentru combatarea mortalitatii infantile.Organizatia prezinta, in continuare, date cu privire la rata mortalitatii infantile: in Romania, mor de doua ori mai multi nou-nascuti inainte de termen (o rata a mortalitatii infantile de 7,2 la mie in 2017, potrivit datelor aflate in lucru la INS, decembrie 2018) decat media europeana, cel mai adesea pentru ca maternitatile nu pot oferi asistenta medicala cazurilor severe.Echipamentele medicale insuficiente reprezinta o problema frecventa in Romania, conform datelor analizate de Salvati Copiii, privind situatia maternitatilor din Romania - 13% dintre maternitatile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-nascutii prematuri, 56% dintre maternitatile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator si 14% dintre maternitatile de nivel III au o singura masa de reanimare pentru copii."Ultimul proiect national de dotare a maternitatilor si sectiilor de terapie intensiva neonatala dateaza de mai bine de zece ani, din 2007, timp in care multe dintre aparate s-au uzat si nu mai pot fi folosite", arata organizatia in comunicatul de presa."Cand am demarat programul de reducere a mortalitatii infantile in 2010, nu stiam exact dimensiunile situatiei. Foarte repede am inteles ca proportiile sunt efectiv dramatice si ele tin de incapacitatea statului de a formula prioritati in privinta politicilor publice. Si astfel, pentru a suplini de urgenta acest vid al politicilor publice, am inceput sa identificam solutii financiare, sa facem echipe cu medicii, sa lucram in comunitati, pentru a reusi dotarea maternitatilor cu aparatura medicala vitala", spune Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv la Salvati Copiii Romania.In ultimii sapte ani, Salvati Copiii Romania a investit aproape 4 milioane de euro in dotarea a 88 de maternitati si sectii de nou-nascuti din 41 de judete ale tarii cu aproximativ 515 echipamente medicale, care au ajutat la supravietuirea a peste 42.000 de prematuri.Din fondurile colectate intre 2012 si 2017 din directionarea a 20% din impozitul pe profit, Salvati Copiii Romania a dotat maternitatile din tara cu aparatura medicala necesara salvarii copiilor nascuti prematur, in valoare totala de 1.679.504 de euro. Una dintre dotari a fost cea din luna noiembrie 2018, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti.