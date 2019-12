Salvati Copiii avertizeaza: Maternitatile sunt subfinantate, iar Romania e pe primul loc in UE la mortalitate infantila

Ziare.

Daca, in 2016, Maternitatea Cantacuzino din Bucuresti a primit prin Actiunea prioritara a Ministerului Sanatatii pentru sectiile de anestezie si terapie intensiva -ATI fonduri de 600.000 de lei, acestea aproape s-au injumatatit trei ani mai tarziu, desi maternitatea este una dintre cele care deservesc toata regiunea de sud a tarii."Au fost alegeri. Au trecut. O sa mai fie. A fost ziua nationala a Romaniei. O sa mai fie. A fost si ziua mondiala a prematuritatii. O sa mai fie... Din pacate, de prematurii din Romania s-a cam uitat.Anul acesta a fost batut un record, din pacate - negativ, asa cum sunt toate recordurile la noi... Cei mai putini bani alocati nou-nascutilor, in special prematuri, prin Actiunea prioritara a Ministerului Sanatatii pentru sectiile de ATI. Ca sa fiu mai la obiect: 376.000 lei (2015), 600.000 lei (2016), 511.000 lei (2017), 324.000 lei (2018) si doar 341.000 lei (2019).Cifrele sunt pentru Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, una dintre cele sapte maternitati de nivel 3 din Bucuresti, care deservesc tot sudul tarii. Nu stiu cum e la alte maternitati, dar sunt convins ca e la fel, din ce am vorbit cu alti colegi.O sa fie rectificare de buget. Sper sa cuprinda si nou-nascutii si un mic program AP-TI, de sustinere a sectiilor de terapie intensiva. Din pacate, nou-nascutii prematuri nu aduc voturi", spune Adrian Sorin Craciun, responsabil de programul AP-TI in Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, citat de Salvati Copiii Romania.In 2018, in Romania s-au inregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rata a mortalitatii infantile (numarul deceselor raportat la 1.000 de nasteri) de 6,5 la mie, potrivit datelor semi-definitive pentru anul 2018, furnizate de INS. Mai mult de jumatate dintre decesele sub un an se produc in prima luna de viata (mortalitate neonatala).Analiza factorilor favorizanti realizata de Institutul National de Sanatate Publica arata ca o parte din aceste decese ar fi putut fi evitate printr-o mai buna monitorizare antenatala, care ar fi permis atat interventii in sarcina, cat si directionarea sarcinilor cu complexitate mare catre unitati echipate corespunzator.Un rol esential in salvarea bebelusilor nascuti prematur o are dotarea corespunzatoare a sectiilor de neonatologie, motiv pentru care Salvati Copiii implementeaza, din anul 2012, cel mai amplu program national de dotare a maternitatilor cu aparatura medicala vitala, care compenseaza lipsa de politici publice responsabile in acest domeniu.In ultimii opt ani, Salvati Copiii Romania a investit peste 5 milioane de euro in dotarea a 96 de maternitati si sectii de nou-nascuti din toate judetele tarii cu 630 de echipamente medicale, care au ajutat la supravietuirea a peste 72.000 de copii."Cand am inceput programul de dotare a maternitatilor, stiam doar cateva dintre lipsurile pe care sistemul le avea. Treptat, am inteles ca e nevoie de un efort pe termen lung, in care medicii ne sunt cei mai buni parteneri. Lucram umar la umar, astfel incat sa fim cat mai eficienti si mai rapizi: cand e vorba despre salvarea vietilor copiilor nascuti prematur, orice minut este crucial.Mecanismul de directionare a 20% din impozitul pe profit al companiilor reprezinta uninstrument esential pentru continuarea campaniei de dotare a maternitatilor si mizam pe responsabilitatea sociala a companiilor", a precizat Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv Salvati Copiii Romania.Pentru ca viata unor copii care se lupta sa traiasca depinde de investitia pe care o facem in maternitati, Salvati Copiii Romania lanseaza un apel catre companiile din Romania de a directiona 20% din impozitul pe profit catre o cauza vitala: dotarea cu echipamente a maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti din Romania.