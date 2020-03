Salvati Copiii incepe echiparea urgenta a Maternitatii Bucur, devenita unitate medicala speciala pentru cazurile de Covid-19

Ziare.

Incepand de luni, acestea vor fi livrate in transe, pe masura ce vor fi achizitionate.Astfel, luni, doua incubatoare si un ventilator de suport respirator au ajuns la Maternitatea Bucur, din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan. Pana la finalul saptamanii, o alta transa de echipamente medicale vor fi puse la dispozitia medicilor: 25 de kituri de echipamente de protectie, constand in halate impermeabile si costume chirurgicale, halate de protectie, ochelari de protectie, manusi, bonete si botosei impermeabili.Suma totala alocata pentru intarirea capacitatii Maternitatii Bucur de a putea ingriji adecvat cazurile de COVID-19 este, pana acum, de 45.950 de Euro, fonduri oferite de Kaufland Romania.Maternitatea Bucur mai are nevoie de:- 1 izoleta transport nou-nascut- 1 incubator de transport (cu ventilator)- 4 aparate de aspiratie- 2 laringoscoape tip 0 si 00- 1 detector de CO2- 2 ventilatoare- 3 incubatoare inchise- 4 baloane autogonflabile nou-nascuti- 1 neo-puff- 10 de mascute pentru ventilatie pentru prematuri mici si mai mari- 5 injectomate neonatale- 3 cardiomonitoare- 2 pulsoximetre- 1 aparat analizor gaze (cu analiza procalcitoninei)- 1 blender aer oxigen- 3 corturi oxigen- 1 ecografPana acum, 48 de spitale (maternitati, sectii de pediatrie, sectii de neonatologie, sectii de terapie intensiva) au solicitat aparatura medicala vitala pentru salvarea nou-nascutilor si copiilor, in valoare totala de 3 milioane de euro.Organizatia Salvati Copiii a deschis un fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical.Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Pana acum, au fost colectate fonduri totale in valoare de 170.000 euro, prin solidaritatea companiilor Catena (100.000 euro), Kaufland Romania (50.000 euro) si Oriflame (20.000 euro).____________________________