Tine-l in viata: Povestea celor doi frati care au fost salvati, pentru ca s-au nascut in maternitatea potrivita

Luca a fost salvat de un aparat de ventilatie donat recent de Salvati Copiii Romania, in cadrul celui mai aplu program de dotare a maternitatilor din tara cu aparatura medicala vitala salvarii copiilor nascuti prematur sau cu patologii grave."Poate sa para ceva meschin sa spui ca viata unui copil, viata unui nou-nascut pe care o mama l-a asteptat toata viata si care s-a nascut mai devreme, depinde de maternitatea in care se naste. Cand trebuie sa spui:pare ceva de neconceput si totusi, viata nou-nascutilor depinde de cat de dotata este maternitate unde vin pe lume."Cand spune acest lucru, vocea medicului Carmen Zaboloteanu incepe sa tremure. Este seful sectiei de neonatologie de la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani, unde Luca si Jessica au venit pe lume "parca tinandu-se de mana".Dupa 60 de zile de lupta si de stat in incubatoare, cei doi frati au fost externati si medicul inca are in fata ochilor acea imagine in care copiii, fragili cat o vaza cu flori, luptau impreuna pentru viata: "Fie ca au avut nevoie de suport respirator deoarece plamanii lor firavi nu erau pregatiti sau pur si simplu au avut nevoie de caldura unui incubator, pentru ca inca mai aveau nevoie de caldura din burtica mamei, ei sunt prematurii nostri si sunt cei mai fragili copii, pentru care merita sa luptam si sa investim in aparatura, pentru ca investim in viata unor luptatori."Pana la sfarsitul anului, numarul maternitatilor dotate in cadrul programului de combatere a mortalitatii infantile, derulat de Salvati Copiii, se va ridica la 96, cu un total de peste 630 de echipamente."Cand am inceput programul de dotare a maternitatilor, stiam doar cateva dintre lipsurile pe care sistemul le avea. Treptat, am inteles ca e nevoie de un efort pe termen lung, in care medicii ne sunt cei mai buni parteneri. Lucram umar la umar, astfel incat sa fim cat mai eficienti si mai rapizi: cand e vorba despre salvarea vietilor copiilor nascuti prematur, orice minut este crucial.Mecanismul de redirectionare a 20% din impozitul pe profit al companiilor reprezinta un instrument esential pentru continuarea campaniei de dotare a maternitatilor si mizam pe responsabilitatea sociala a companiilor.", a precizat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Persoanele juridice care doresc sa sprijine acest demers pot descarca contractul precompletat cu datele de identificare ale organizatie. Aceasta cheltuiala este deductibila, costurile pentru companii fiind zero. Suma directionata nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri si nu poate depasi 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar platile trebuie facute pana la 31 decembrie 2019.