Un deputat USR dezvaluie ca Maternitatea Giulesti era "o bomba cu ceas" de care toata lumea stia, inclusiv Pintea (Document)

Acest raport a ajuns in luna mai atat pe masa ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, cat si la conducerea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, Maternitatea Giulesti fiind in subordinea Primariei Bucuresti."338 de unitati sanitare cu paturi din toata tara au fost supuse unor controale incrucisate in perioada martie - aprile 2018 de catre inspectorii directiilor sanitare de stat din teritoriu. Printre unitati, si Maternitatea Giulesti, controlata de o echipa de la DSP Arges. Raportul a fost trimis ministrului in mai 2018.Chiar daca Maternitatea Giulesti se afla in subordinea Primariei Bucuresti, Sorina Pintea avea optiunea de a comunica public neregulile, dar si recomandarile pe care inspectorii de la DSP Arges le-au facut in raportul adresat Ministerului Sanatatii. E cel putin partinitor sa iesi public si sa te rezumi la a spune ca vinovati sunt medicii si asistentele care nu se spala pe maini.. O vina si mai mare o poarta conducerea ASSMB-ul, institutia care are in subordine maternitatea care 1) nu a facut publice aceste informatii si 2) nu au luat masurile impuse de recomandarile inspectorilor. Nu mai zic de managerul unitatii, care avea si el aceasta optiune. Scuzele invocate pe 3 decembrie 2018 de Gabriela Firea la adresa parintilor nu fac nici pe departe dreptate. Ne-au mintit de la un capat la altul", a scris marti seara, pe Facebook, Tudor Pop Deputatul USR prezinta documente din care reiese ca multe reguli erau incalcate la Giulesti."45 de copii au plecat de la maternitatea Giulesti cu stafilococ auriu meticilino rezistent pana acum, iar 15 se afla in continuare internati la spitale din Bucuresti pentru tratament. Saptamana trecuta, doamna ministru Pintea spunea caMai jos, in exclusivitate, lista cu neregulile descoperite la Maternitatea Giulesti si recomandarile Ministerului Sanatatii: mucegai in saloane, protocoale de igiena expirate si decontaminari ale echipamentului medical fara utilizarea de apa sterila.Inca o data,. Inca o data, opinia publica nu a fost informata asupra conditiilor reale din spitalele romanesti si a pericolului reprezentat de infectiile nosocomiale. In consecinta, cetateni ai acestei tari, parinti in cazul de fata, au fost inselati", a mai scris deputatul USR.Astfel, desi este clar ca neregulile erau cunoscute de luni de zile, conducerea maternitatii nu doar ca nu a luat masuri, dar cand au inceput sa apara cazurile de bebelusi care au contractat infectia a incercat sa dea vina pe parinti."Primaria Municipiului Bucuresti si Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie 'Panait Sarbu' resping ferm acuzatiile aparute in presa referitoare la presupusa infectare a celor 10 nou-nascuti si solicita rectificarea informatiilor eronate, conform prezentelor precizari. Astfel, o minima documentare si solicitarea unui punct de vedere oficial ar fi fost suficiente pentru a evita raspandirea de informatii false, menite sa dezinformeze opinia publica", acuza Pimaria Capitalei intr-un comunicat din data de 28 noiembrie.Urmatoarea zi aveam sa aflam ca 11 angajati au fost depistati cu stafilococ auriu si maternitatea e inchisa internarilor pana la rezolvarea situatiei.Insa chiar si in fata acestei situatii, conducerea maternitatii a continuat sa-si asume vina si a contestat decizia Directiei de Sanatate Publica. Ba chiar purtatorul de cuvant a amenintat parintii sa se gandeasca de doua ori inainte sa dea in judecata institutia."Este optiunea fiecaruia sa dea in judecata. Sincer, nu prea vad pentru ce ar putea sa dea in judecata, dar este optiunea fiecaruia. Numai ca parintii si pacientii din Romania ar trebui sa fie atenti cu acest dat in judecata. Ei, daca vor da in judecata personalul tot timpul, personalul va pleca in strainatate unde este aparat de legi. (...) Parintii trebuie sa-si caute dreptatea in momentul in care exista ceva clar. In momentul in care avem dovada certa", a declarat pe 30 noiembrie Doru Pana, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu".Intre timp, insa, numarul bebelusilor infectati crestea. Conducerea a asteptat sa treaca Centenarul, pe motiv ca nu gaseste echipa de lucru, dupa care s-a apucat sa zugraveasca. Televiziunile de stiri au prezentat imagini in care medici si asistente ajutau la zugravit si specialisti care explicau cum, chiar in acele momente, ajuta, de fapt, la raspundirea infectiei.Din nou, conducerea a negat orice acuzatii sau probleme: "Mor si oamenii din cand in cand, si bacteriile mor din cand in cand, nu sunt vesnice... Ca sa facem cum spuneti voi, sa decopertam tot, e mai ieftin sa schimbam spitalul. Ii dam foc si facem altul! Peste un timp, cand apar bacterii, iar dam foc... Nu se poate! Pe masura ce spitalul se elibereaza, in toate compartimentele facem dezinfectie. Din proprie initiativa, mai ales ca oricum trebuia sa facem o zugravire, ne-a venit manusa ca e inchis spitalul", le-a spus Ovidiu Moisa, managerul Maternitatii Giulesti, jurnalistilor, precizand ca vopseaua folosita contine o substanta biocida, care omoara germenii."Nu inseamna ca ii omoara pe vecie", a subliniat insa Moisa.