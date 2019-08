Una dintre cele mai mari maternitati din Bucuresti inchide sala de nasteri si nu mai primeste gravide

Ziare.

"In vederea efectuarii igienizarii generale periodice si a prevenirii aparitiei de infectii asociate asistentei medicale, Spitalul Clinic Filantropia, aflat in subordinea Primariei Capitalei, prin ASSMB,", anunta Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, intr-un comunicat de presa remis sambataAdministratia Spitalelor subliniaza ca la Filantropia, in aceasta perioada, "nu se vor efectua nasteri (...) indiferent de varsta de gestatie si nu vor fi primite transferuri din alte maternitati".Pacientele care ar fi trebuit sa nasca la Maternitatea Filantropia vor fi redirectionate catre celelalte maternitati aflate sub Administratia Spitalelor Bucuresti: Spitalul Clinic Prof. Dr. Panait Sirbu, Spitalul Clinic Dr.I. Cantacuzino, Spitalul Clinic Malaxa.Comunicatul citat arata ca obstetricienii de la Filantropia au fost anuntati, in urma cu trei saptamani, in legatura cu sistarea activitatii privind nasterile, tocmai pentru a gasi solutii si a primi acordul colegilor, pe care i-au contactat in alte maternitati, de a prelua viitoarele mamici."Vor functiona dupa program normal: Ambulatoriul integrat, sectia de Ginecologie, sectia ATI, compartimentul de MMF, compartimentul de Prematuri, laboratorul de radiologie, laboratorul de analize medicale, laboratorul de genetica, laboratorul de anatomie patologica, farmacia", adauga comunicatul.