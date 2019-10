Ana Birchall anunta ca saptamana viitoare va fi publicat urmatorul raport MCV

Ziare.

Ministrul sustine, in cadrul sedintei de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca Sectia Speciala nu poate functiona in modul in care este organizata in prezent.Ministrul Justitiei participa, marti, la sedinta plenului CSM in care se discuta, printre altele, validarea concursului pentru conducerea Sectiei de Investigare a Infractiunior din Justitie (SIIJ).Birchall a reiterat ideea ca nu a primit la Ministerul Justitiei un punct de vedere al CSM pe tema rapoartelor GRECO anterioare, care au recomandat desfiintarea Sectiei Speciale "In lipsa, cu colegialitate si respect, va spun ca vom da publicitatii aceasta analiza", a spus Ana Birchall.Ministrul Justitiei a precizat ca, in analiza care exista la minister si care s-a realizat cu ajutorul celorlalte structuri din sistem, se contureaza doua concluzii.Una dintre acestea sustine ca "asa cum este reglementata aceasta sectie nu poate sa functioneze", in timp ce a doua face referire la existenta sectiei, dar "cu reforme serioase"."In ceea ce priveste MCV, acesta o sa iasa la inceputul saptamanii viitoare. Din informatiile mele, pe cai diplomatice il voi primi la sfarsitul saptamanii si o sa fie facut public la inceputul saptamanii viitoare", a anuntat Birchall."Fiecare institutie ne asumam ceea ce facem si nu facem pentru bunul mers al justitiei", a spus Birchall.