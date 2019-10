Asociatii ale magistratilor, dupa raportul MCV: Toti factorii responsabili trebuie sa isi asume neintarziat esecul pe banda rulanta

Ziare.

Potrivit magistratilor, independenta justitiei si statutul magistratilor sunt puse la indoiala prin modificari legislative retrograde, de natura sa atraga sanctiuni internationale imediate pentru Statul roman."Raportul Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare, dat publicitatii astazi, este unul extrem de critic si care confirma faptul caAstfel, asa cum constata Comisia Europeana, in anul 2019, independenta justitiei si statutul magistratilor sunt puse la indoiala prin modificari legislative retrograde, mentinute prin inactiunea Parlamentului si a Guvernului, precum si prin actiunile Consiliului Superior al Magistraturii, Inspectiei Judiciare si Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, de natura sa atraga sanctiuni internationale imediate pentru Statul roman", au transmis, marti seara, Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie".Asociatiile afirma ca, pentru evitarea unei astfel de situatii si pentru prezervarea statului de drept, "Guvernul si Parlamentul trebuie de urgenta sa promoveze si, respectiv, sa adopte un act legislativ prin care avizele Comisiei de la Venetia si Consiliilor Consultative ale Judecatorilor si Procurorilor Europeni, dar si rapoartele Comisiei Europene si GRECO sa fie aplicate fara exceptie si fara artificii care sa aduca atingere esentei lor".Magistratii fac referire la cele 12 recomandari ale forurilor europene:Desfiintarea imediata si neconditionata a sectiei de parchet separate, creata pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori;Abrogarea limitarilor cu privire la libertatea de exprimare, materializate in obligatia de abtinere a magistratilor de la "manifestarea sau exprimarea defaimatoare in raport cu celelalte puteri ale statului";Revizuirea normelor privind raspunderea materiala a magistratilor, cat timp acestea ignora independenta justitiei;Revizuirea sistemului de numire si revocare a procurorilor-sefi si limitarea rolul ministrului justitiei in aceste proceduri, simultan cu cresterea atributiilor Consiliului Superior al Magistraturii;Renuntarea la dispozitiile care prevad dublarea perioadei de pregatire in cadrul Institutului National al Magistraturii;Reinstaurarea meritocratiei in magistratura. Reglementarea unor examene meritocratice de promovare, inclusiv si mai ales la Inalta Curte de Casatie si Justitie;Respectarea rolului si a atributiilor stabilite de Constitutie pentru Consiliul Superior al Magistraturii, ca organism colegial, prin inlaturarea transferarii arbitrare a unor atributii ale Plenului catre sectii sau catre anumiti judecatori, in functie de gradul profesional detinut, de natura a deturna functionarea colegiala;Reorganizarea Inspectiei Judiciare, prin reconsiderarea rolului si a atributiilor inspectorului-sef; reglementarea unor examene meritocratice pentru functiile de conducere din cadrul Inspectiei Judiciare; abrogarea OUG nr.77/2018.Revizuirea dispozitiilor privind revocarea membrilor CSM, in sensul unei proceduri flexibile si accesibile;Abrogarea dispozitiilor nou introduse de natura a incarca nejustificat volumul de munca al instantelor si parchetelor (spre ex., introducerea completurilor de judecata de trei judecatori pentru solutionarea apelurilor, respectiv a completurilor de doi judecatori pentru judecarea contestatiilor impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii de drepturi si libertati si judecatorii de camera preliminara de la curtile de apel etc.);Adoptarea modificarilor aduse Codului penal si Codului de procedura penala numai cu respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia;Adoptarea autonomiei bugetare a magistraturii, conform recomandarilor Comisiei de la Venetia."De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui sa demonstreze imediat stabilitate, rol activ si promptitudine cu privire la garantarea independentei justitiei si apararea corpului magistratilor impotriva actelor de natura a aduce atingere independentei, impartialitatii sau reputatiei profesionale a acestora.Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, precum si toti ceilalti membri, ale caror actiuni sunt calificate de Comisia Europeana ca 'starnind uneori ingrijorare' ca acest CSM 'ar putea fi supus influentelor politice', nu mai au legitimitate pentru a face parte dintr-un organism care ar trebui sa garanteze independenta justitiei", au mai transmis organizatiile semnatare.