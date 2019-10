Comisia Europeana publica Rapoartele MCV pentru Romania si Bulgaria

Ziare.

Draftul documentului, care evalueaza progresele in privinta statului de drept, va fi discutat si aprobat in Colegiul Comisarilor, la Strasbourg, inainte de a deveni public.In 11 ianuarie, la Bucuresti, presedintele Juncker a evocat posibilitatea ridicarii MCV pana la finalul mandatului sau."In ceea ce priveste MCV-ul, am spus ca as fi vrut ca in timpul mandatului nostru acest mecanism sa fie finalizat. Va trebui insa sa mai studiem cu grija observatiile facute recent de comisie in ceea ce priveste Romania. Am mai discutat cu Guvernul despre aceasta chestiune", a subliniat atunci presedintele CE in cadrul unei declaratii de presa comune cu oresedintele Klaus iohannis.Conform novinite.com, daca MCV va fi ridicat, se va afla dupa sedinta de marti a Colegiului comisarilor, insa surse din cadrul CE afirma ca exista totusi opozitie fata de aceasta idee. Comisia poate totusi decide suspendarea MCV si includerea Romaniei si Bulgariei intr-un mecanism comun de monitorizare a situatiei statului de drept in toate statele membre UE.La Bucuresti, premierul Viorica Dancila asteapta cu optimism raportul."Ma astept ca, din punct de vedere al evaluarii actului de guvernare, raportul MCV sa fie pozitiv. Eu spun ceea ce vreau sa fie acum. Din punct de vedere al Guvernului Romaniei, din punct de vedere al meu ca premier, eu consider ca nu am gresit cu nimic din punct de vedere juridic si sper ca raportul MCV sa reflecte acest lucru", a declarat, luni, Viorica Dancila.La randul sau, europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache avertizeaza ca "Bulgaria scapa de MCV. Romania, nu". "Acesta e rezultatul concret al guvernarii PSD. O tara distrusa din toate punctele de vedere. De la economie la justitie. Inca din 1990 ne-au aratat cine sunt si ce vor: hotie si cumetrie. In 2016, negociam cu Comisia Europeana, punct cu punct, criteriu cu criteriu, ridicarea MCV. Din ianuarie 2017, mafia PSD-ALDE a distrus tot progresul facut, toata increderea castigata in dialogul cu partenerii europeni.OUG13, atacul obsesiv si sistematic la adresa justitiei, incercarea de decredibilizare a DNA, impunitatea fata de avertismentele europene, toate acestea au adus Romania in situatia de a fi azi ultima tara din Europa sub MCV. Da, Bulgaria a fost scoasa de sub incidenta MCV, in situatia in care in 2016 urma sa fie decuplata de Romania si lasata exact acolo unde ne gasim noi astazi", scrie Tudorache pe Facebook.In opinia sa, vechea clasa politica este singura responsabila si trebuie sa plateasca politic pentru aceasta nedreptate fata de intreaga tara.Ultimul raport MCV a fost prezentat in noiembrie 2018, cand prim-vicepresedintele CE Frans Timermans a facut referire la posibilitatea ridicarii MCV pentru Bulgaria in mandatul actualei Comisii, fara a mentiona insa si Romania."Trei din cele sase benchmarks pentru Bulgaria sunt indeplinite. Bulgaria isi mentine pasul reformelor. Suntem increzatori ca MCV pentru Bulgaria poate fi incheiat pana la sfarsitul mandatului actualei Comisii Europene. Nu e vorba de un deadline. E ceva ce noi ne propunem, ce poate fi realizat daca Bulgaria mentine pasul", a declarat atunci Timmermans.In ceea ce priveste Romania, Timmermans a remarcat, prezentand raportul MCV, ca, in ultimele luni, in Romania s-a inregistrat un regres regretabil legat de amendarea legilor justitiei, independenta magistratilor si combaterea coruptiei. "Este regretabil faptul ca Romania nu numai ca a sistat cursul reformelor, dar a si readus in discutie unele aspecte considerate inchise sau a inregistrat involutii in raport cu realizarile din ultimii 10 ani", a spus el, fara a face nicio referire la eventuala ridicare a MCV.