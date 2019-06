Comisia Europeana: Se exercita presiuni asupra institutiilor judiciare si asupra magistratilor, inclusiv prin infiintarea Sectiei Speciale

Ziare.

Paragrafele sunt dintr-unin care este prezentata situatia actuala din Romania si sunt criticate unele masuri luate de Guvernul si Parlamentul de la Bucuresti.Documentul este intitulat "O parte din acest document vizeaza si schimbarile legislative care privesc Justitia."Evolutiile din ultimul an au generat preocupari cu privire la statul de drept si au amplificat ingrijorarile serioase care planau deja asupra ireversibilitatii si durabilitatii progreselor inregistrate anterior de Romania in ceea ce priveste reformarea sistemului judiciar si combaterea coruptiei la nivel inalt", arata Comisia Europeana.Aceste aspecte sunt monitorizate in cadrul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV), adauga sursa citata.Masurile in curs care vizeaza modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala ar avea un impact negativ asupra eficacitatii anchetelor si proceselor penale si ar restrange, totodata, definitia infractiunii de coruptie.Comunicarile recente sugereaza ca s-ar putea reveni asupra masurilor legate de reforma sistemului judiciar", se arata in documentul Comisiei Europene.Oficialii europeni arata ca, in cadrul MCV, Comisia monitorizeaza in continuare reforma judiciara si lupta impotriva coruptiei din Romania."Aceste domenii nu fac, asadar, obiectul recomandarilor specifice adresate Romaniei, dar sunt", conchide documentul.