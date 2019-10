Comisia Europeana vrea ridicarea MCV pentru Bulgaria. Romania e aspru criticata pentru masurile luate de PSD (Document)

LIVE TEXT

Romania nu a adoptat niciuna dintre recomandarile din raportul de anul trecut

In timp ce Romania este aspru criticata, pentru Bulgaria CE recomanda ridicarea MCV . Vecinii nostri au fost monitorizati pe aceeasi perioada ca si noi si de multe ori s-a pus in discutie decuplarea tarii noastre de ei, pentru ca eram cu mult inainte in ce priveste reformele. Iata ca lucrurile s-au inversat dramatic in ultimii 3 ani, de cand a ajuns PSD la putere.In raportul de o duritate fara precedent se constata ca, din noiembrie 2018 (de la raportul anterior) pana in prezent, Comisia e trebuit in numeroase randuri sa isi exprime ingrijorarile fata de masurile luate la Bucuresti in domeniul Justitiei si al luptei anticoruptie."De fiecare data, Comisia a constatat o involutie fata de progresele inregistrate in anii precedenti, situatie care constituie o sursa de preocupare majora.Comisia regreta faptul ca Romania nu a pus in aplicare recomandarile suplimentare formulate in noiembrie 2018, care erau in deplina concordanta cu pozitiile exprimate de celelalte institutii in aceasta privinta. Recomandarile respective trebuie puse in aplicare daca se doreste repunerea procesului de reforma pe calea cea buna si reintrarea pe traiectoria incheierii MCV, astfel cum se prevedea in raportul din ianuarie 2017", arata Comisia Europeana.- O reactie politica a venit de la presedintele USR Dan Barna."Nu e o surpriza si este o provocare mare pentru urmatorul Guvern al Romaniei. Intr-adevar, e foarte bine ca am scapat de guvernare Dancila, am spus inca de ieri ca nu USR va fi acela care va impiedica plecarea doamnei Dancila, a fost si pentru noi o prioritate, am ajuns si suntem, sper eu, la un timp foarte scurt pana cand acest guvern va deveni istorie la propriu, dar efectele sunt unele foarte, foarte complexe si va fi o provocare cum reparam justitia si cum respectam, de aceea este capitolul unu in propunerea noastra de acord politic, este exact respectarea si conformarea cu observatiile MCV pentru ca intr-adevar lucrurile au mers din prost in mai prost de cativa ani pe acest domeniu", a afirmat Dan Barna.- Seful interimar al Reprezentantei Comisiei Europene din Romania, Cristian Buchiu, a declarat ca institutiile cheie ale Romaniei trebuie sa demonstreze "un angajament colectiv si ferm" in ceea ce priveste independenta justitiei, adaugand ca autoritatile trebuie sa ia masuri legislative concrete."Comisia Europeana a adoptat astazi la Strasbourg raportul sau anual privind situatia sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei din Romania. Pe scurt, mesajul Comisiei: este necesar ca institutiile cheie din Romania sa demonstreze un angajament colectiv si ferm in ceea ce priveste independenta justitiei in Romania si pastrarea echilibrului in sistemul judiciar. Suntem intr-o cursa lunga. Am fi dorit sa nu asistam la o intoarcere din drum, insa ramanem increzatori ca autoritatile romane vor da un nou impuls in ceea ce priveste atingerea obiectivelor MCV. Salutam eforturile intreprinse de autoritatile romane din iunie 2019, insa consideram ca acestea trebuie dublate de masuri concrete atat legislative cat si administrative. In mod specific, si ma gandesc la abordarea legislativa, aceasta o consideram esentiala", a spus Cristian Buchiu, citat de Mediafax.Acesta a reamintit ca Executivul de la Bruxelles pune la dispozitia Romaniei, la nivel administrativ, 125 de milioane de euro pentru reforma sistemului judiciar.- In ce priveste situatia Bulgariei, comisarul european a explicat ca viitoare Comisie Europeana, cea condusa de Ursula von der Leyen, va mentine decizia Comisiei Juncker, existand continuitate institutionala.- Comisarul Dimitris Avramopoulos, care a prezentat marti raportul, a raspuns si intrebarilor jurnalistilor. Intrebat de un jurnalist roman cat de aproape e Romania de activarea Articolului 7, comisarul i-a raspuns:"Mergeti prea departe. Lasati-ma sa va spun cate ceva despre aceste lucruri: raportul se concentreaza pe pasii luati de Bulgaria si Romania din noembrie 2018. Raportul pe Bulgaria confirma ca progresul a continuat in ultimul an si noteaza angajamentul Bulgariei de a continua eforturile. In baza acestor lururi ce concluzioneaza ca progresul e suficient pentru ridicarea MCV iar monitorizarea sa continue prin intermediul altor organisme nationale.In ce priveste Romania, raportul arata ca in 2018 a fost constatat un regres si ca lucrurile nu s-au schimbat. Toate recomandarile raman deschise pentru Romania si Comisia e increzatoare ca poate reveni", a spus Avramopoulos.- O atentie speciala e acordata in raport Sectiei Speciale, fiind trecuta la categoria masurilor care "pareau sa serveasca intereselor anumite persoane"."Functionarea Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor a confirmat temerile exprimate atat in Romania, cat si in exterior ca sectia respectiva ar putea fi utilizata ca instrument de presiune politica. Au existat mai multe situatii in care Sectia speciala a intervenit pentru a schimba cursul anchetelor penale intr-un mod care ridica indoieli serioase cu privire la obiectivitatea sa.Numirile in functiile de conducere din Sectia speciala au starnit, la randul lor, polemici. Pe fondul acestora, numeroase voci din Romania au cerut desfiintarea Sectiei speciale", arata raportul.- In concluziile raportului privind progresul Romaniei nu sunt remarcate elemente pozitive: "De la ultimul raport, Comisia a trebuit sa reactioneze frecvent la masurile adoptate in Romania in ce priveste sistemul judiciar si lupta anticoruptie. Cu fiecare dintre aceste ocazii a fost constatat regresul fata de situatia care era la momentul raportului din noiembrie 2018", se arata in raport.- Aflat la Strasbourg, europarlamentarul roman Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe, a explicat ca, in cazul Bulgariei, MCV-ul este ca si ridicat."E o chestiune doar de procedura, daca ne uitam la continutul raportului", a comentat Ciolos.- Raportul tehnic pentru Romania este de doua ori mai mare decat cel in cazul Bulgariei. Niciuna dintre recomandarile din 2018 nu a fost respectata, ba chiar au fost luate masuri care au inrautatit situatia sistemului judiciar.- Bulgaria este laudata in raport si Comisia Europeana recomanda ridicarea MCV-ului, urmand sa ia in considerare inainte si pozitia Consiliului si Parlamentului European."Comisia considera ca progresele facute de Bulgaria sub MCV sunt suficiente pentru a spune ca Bulgaria a atins angajamentele luate in momentul aderarii la UE. Bulgaria va trebui sa continue sa lucreze constant in transpunerea si implementarea angajamentelor din acest raport. (...)Inainte ca decizia (ridicarii MCV - n.red.) sa fie finala, Comisia va lua in considerare observatiile Consiliului si Parlamentului European", se arata in concluziile raportului pentru Bulgaria.- Comisia Europeana a comunicat premergator publicarii raportului un rezumat al acestuia. Se constata ca"Evolutia situatiei in primele luni ale anului 2019 a constituit o sursa de preocupare majora pentru Comisie. Prin urmare, in mai 2019, Comisia a trebuit sa informeze autoritatile romane ca, daca nu fac imbunatatirile necesare sau daca adopta noi masuri negative, Comisia va lua masuri in temeiul Cadrului UE pentru consolidarea statului de drept, care depaseste parametrii evaluati in cadrul MCV.Comisia a salutat faptul ca, in iunie, guvernul roman si-a exprimat dorinta de a-si reconsidera abordarea. Comisia constata ca s-au depus eforturi pentru a investi in noi consultari si in dialogul cu sistemul judiciar. Comisia asteapta cu interes transpunerea acestui angajament in masuri concrete, atat de ordin legislativ, cat si de alta natura.Pentru a se realiza progrese in aceasta directie, vor trebui luate masuri concrete legislative si administrative, astfel incat sa se puna in aplicare recomandarile prezentate succint in raport.si sa asigure eficacitatea garantiilor nationale si a sistemului de control si echilibru", se arata in comunicatul publicat pe site-ul Comisiei