Consiliul UE cere Romaniei sa aplice recomandarile din raportul MCV

In acest context, Consiliul reaminteste ca este necesar ca progresele inregistrate in cadrul mecanismului sa fie ireversibile, astfel incat Bulgaria si Romania sa isi indeplineasca intr-un mod satisfacator obiectivele de referinta respective, precum si obiectivele finale, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului UE."In acest sens, existenta unor rezultate verificabile convingatoare, punerea in aplicare efectiva si un sprijin politic amplu, sustinut si fara echivoc pentru reforme continua sa aiba o importanta majora", a precizat Consiliul.Consiliul subliniaza ca "Romania trebuie sa restabileasca ritmul pozitiv al reformelor si sa actioneze prompt, in special in ceea ce priveste recomandarile-cheie suplimentare formulate de Comisie referitor la independenta sistemului judiciar si reforma sistemului judiciar, combaterea coruptiei la toate nivelurile, precum si referitor la alte aspecte privind integritatea subliniate in raport".In acest context, Consiliul reafirma importanta unui "angajament politic fara echivoc, constant si cuprinzator" fata de indeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul mecanismului, inclusiv, in special, a unui consens politic de a respecta independenta sistemului judiciar in conformitate cu recomandarile-cheie facute de Comisie.In acest context,De asemenea, documentul aminteste de performanta pozitiva importanta a Romaniei in cadrul mecanismului in anii precedenti."Consiliul subliniaza importanta absoluta a garantarii si a consolidarii in continuare a progreselor obtinute pana acum. Consiliul ia act de faptul ca raportul Comisiei evidentiaza o serie de ingrijorari serioase si de evolutii negative care au pus sub semnul intrebarii caracterul ireversibil si durabil al reformelor.Pentru a pregati terenul pentru o incheiere cu succes a mecanismului pentru Romania in viitorul apropiat, evolutiile negative si ingrijorarile evidentiate in raport trebuie abordate in totalitate si in mod decisiv, inclusiv prin aderarea la recomandarile formulate de Comisia de la Venetia a Consiliului Europei si GRECO si prin indeplinirea tuturor recomandarilor-cheie facute de Comisie", subliniaza Consiliul UE.Institutia precizeaza ca se asteapta in continuare ca Bulgaria si Romania sa respecte pe deplin toate recomandarile-cheie ramase, corespunzatoare fiecarei tari, incluse in rapoartele Comisiei, a caror indeplinire va conduce la incheierea provizorie a obiectivelor de referinta individuale, cu exceptia cazului in care evolutiile din tarile respective pun sub semnul intrebarii sau inverseaza in mod clar cursul progreselor inregistrate."Reamintind faptul ca rapiditatea procesului va depinde exclusiv de progresele realizate de Bulgaria si, respectiv, de Romania, Consiliul observa ca, in masura in care toate obiectivele de referinta respective sunt indeplinite in totalitate intr-un mod ireversibil si durabil in viitorul apropiat, mecanismul ar trebui ulterior incheiat.In acest context,", mai precizeaza Consiliul UE.