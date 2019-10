DNA, despre raportul MCV: Remarca semne ca presiunea continua asupra institutiilor cheie in combaterea coruptiei

Ziare.

"Raportul remarca faptul ca, de la ultima evaluare ce a avut loc in noiembrie 2018, in pofida faptului ca Directia Nationala Anticoruptie si Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat sa investigheze si sa sanctioneze faptele de coruptie la nivel inalt, demonstrand profesionalism in imprejurari foarte dificile, atacurile impotriva activitatii lor, modificarile succesive aduse cadrului legislativ aplicabil si posibilitatea punerii la indoiala a autoritatii deciziilor definitive ridica probleme asupra sustenabilitatii rezultatelor in lupta impotriva coruptiei la nivel inalt", a transmis, marti, DNA, printr-un comunicat.Sursa citata precizeaza ca, desi constata ca rezultatele activitatii in combaterea coruptiei la nivel inalt raman solide, "raportul remarca insa semne ca presiunea continua la care au fost supuse institutiile cheie in combaterea coruptiei, intre care DNA, a avut un impact negativ"."Un exemplu se refera la modificarile aduse legilor justitiei ce au inclus schimbari majore cu privire la cerintele de vechime, cu impact asupra capacitatii DNA de a functiona. Documentul apreciaza conducerea DNA pentru faptul ca a reusit cu succes sa mentina activitatea institutiei, dar observa ca natura provizorie a numirilor interimare la varful institutiilor judiciare da o nota de incertitudine si vulnerabilitate.Referitor la cele sus mentionate, DNA isi mentine angajamentul ferm in continuarea activitatii de combatere a coruptiei la nivel inalt, cu impartialitate si profesionalism", a mai transmis DNA.DNA isi exprima convingerea ca rolul sau "nu poate sa fie desfasurat decat intr-un context in care cadrul legislativ si de constructie institutionala garanteaza independenta institutiilor judiciare si eficienta combaterii coruptiei la nivel inalt".Comisia Europeana a adoptat astazi cel mai recent raport privind evolutia situatiei din Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, in contextul angajamentelor asumate de aceasta tara in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV).In timp ce Romania este aspru criticata, pentru Bulgaria CE recomanda ridicarea MCV . Vecinii nostri au fost monitorizati pe aceeasi perioada ca si noi si de multe ori s-a pus in discutie decuplarea tarii noastre de ei, pentru ca eram cu mult inainte in ce priveste reformele. Iata ca lucrurile s-au inversat dramatic in ultimii 3 ani, de cand a ajuns PSD la putere. In raportul de o duritate fara precedent se constata ca, din noiembrie 2018 (de la raportul anterior) pana in prezent, Comisia e trebuit in numeroase randuri sa isi exprime ingrijorarile fata de masurile luate la Bucuresti in domeniul Justitiei si al luptei anticoruptie."De fiecare data, Comisia a constatat o involutie fata de progresele inregistrate in anii precedenti, situatie care constituie o sursa de preocupare majora.Comisia regreta faptul ca Romania nu a pus in aplicare recomandarile suplimentare formulate in noiembrie 2018, care erau in deplina concordanta cu pozitiile exprimate de celelalte institutii in aceasta privinta. Recomandarile respective trebuie puse in aplicare daca se doreste repunerea procesului de reforma pe calea cea buna si reintrarea pe traiectoria incheierii MCV, astfel cum se prevedea in raportul din ianuarie 2017", arata Comisia Europeana.