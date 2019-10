Europarlamentar roman: Bulgaria scapa de MCV. Romania, nu

Ziare.

Acesta arata ca bulgarii, candva in situatia de a fi decuplati de Romania pentru ca nu faceau reformele necesare, au ajuns in mai putin de 3 ani de guvernare PSD-ALDE sa scape de mecanismul de verificare. Pentru Romania, insa, sursespun ca raportul va fi de o duritate fara precedent."Bulgaria scapa de MCV. Romania, nu. Acesta e rezultatul concret al guvernarii PSD. O tara distrusa din toate punctele de vedere. De la economie la justitie. Inca din 1990 ne-au aratat cine sunt si ce vor: hotie si cumetrie.In 2016, negociam cu Comisia Europeana, punct cu punct, criteriu cu criteriu, ridicarea MCV. Din ianuarie 2017, mafia PSD-ALDE a distrus tot progresul facut, toata increderea castigata in dialogul cu partenerii europeni. OUG13, atacul obsesiv si sistematic la adresa justitiei, incercarea de decredibilizare a DNA, impunitatea fata de avertismentele europene, toate acestea au adus Romania in situatia de a fi azi ultima tara din Europa sub MCV.Da, Bulgaria a fost scoasa de sub incidenta MCV, in situatia in care in 2016 urma sa fie decuplata de Romania si lasata exact acolo unde ne gasim noi astazi.Vechea clasa politica este singura responsabila si trebuie sa plateasca politic pentru aceasta nedreptate fata de intreaga tara. Romania trebuie sa se curete de influenta nefasta a acestor oameni, de jumatati de masura si de politicieni inchipuiti. Avem suficienti romani gata sa isi slujeasca tara cu dedicatie si bun-simt", a scris pe Facebook Tudorache.