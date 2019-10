MCV, cleptocratia si prostia

Dar e raportul realmente o surpriza?

Cat de destepti sunt birocratii cleptocratilor? Ce-i distinge? Modul in care mai-marii antireformisti ai justitiei romanesti au reactionat la cel mai critic raport MCV din ultimul deceniu (ori la cele critice, anterioare) e edificator.Cu multi smecheri mari in ea, tara e de altfel plina de indivizi a caror virtute suprema e "stiinta" de a apara bine si viguros hotia si pe cei care o practica furand pe cat posibil legal.De pilda prin pensii speciale. Desi au asimilat bine regulilele acestei stiinte, tare rau arata cand se vad confruntati cu realitatea. Pana atunci, insa, profita. Unii sunt harnici. Si-si pun mintea la contributie. Intru respingerea criticilor la adresa demontarii statului de drept, cleptocratii, expertii si propagandistii lor dau dovada de multa astutie si de o aparenta inventivitate.Spun aparenta, pentru ca ei de fapt nu sunt realmente creatori, ci recicleaza siretlicurile si viclesugurile tiraniilor trecute si prezente. Daca tirania e pe fata, cum era sub Hitler, nu e o problema.Legea e vointa (schimbatoare, de regula) a Fuhrerului si mai nimanui nu-i da prin cap sa-i conteste voltele, daca nu vrea sa aterizeze la morga. Sau in lagarul de concentrare.Lucrurile se complica ori de cate ori se mimeaza democratia. In acest caz e nevoie de doze maxime de pseudo-justificari, de indroctrinare si de propaganda. Impedimentul propagandei e realitatea. Trecuta prin ani de manipulare multimediala, menita sa intareasca toate prejudecatile existente despre neam si tara, Romania s-a trezit confruntata brutal cu ea, cand s-a vazut despartita de bulgari si condamnata fara echivoc in raportul MCV pentru reducerea "dramatica" a luptei anticoruptie.Hai sa fim seriosi. Doar poate pentru prosti si dezinformati. E lunga lista analizelor care au explicat cu subiect si predicat cum si de ce regimul Dragnea atenteaza la statul de drept.Fie si putini, jurnalistii independenti din tara si strainatate i-au lamurit in repetate randuri pe romani ca instituirea SS , a sectiei speciale de investigare a infractiunilor in justitie, echivaleaza cu infiintarea unui soi de politie politica pentru tinerea magistratilor sub control.In fine, aceiasi au reliefat nu o data ca strambarea Legilor Justitiei si Codurilor Penal si de Procedura Penala in raspar cu recomandarille unor foruri internationale de o competenta indiscutabila, precum Comisia de la Venetia, tinde, de asemenea, sa impinga tara spre restaurarea unui sistem feudal.Vicleni cat cuprinde, birocratii cleptocratilor nu ingroasa nici randurile prostimii, nici pe ale dezinformatilor. Asa ca stiau ce fel de raport MCV e pe teava. Ar fi putut sa se pregateasca intens. Si sa fie prompti.Dar, in ciuda abilitatilor lor, n-au fost in stare sa minta rapid si elaborat si sa inventeze o strategie noua, complexa si eficienta. Lia Savonea s-a umplut de rusine prin lipsa de reactie la demascarea evidentei. Femeia care poarta o cota mare de vina pentru situatia dezastruoasa in care se gaseste justitia romaneasca s-a multumit sa anunte ca "CSM va analiza". "Si da-i si lupta".Cum? Traiasca vechile reflexe. Se va scoate probabil de la naftalina linia de aparare comunista. Care e si traditionala riposta nationalista, stiut fiind, de la Eric Hoffer, ca metoda cea mai sigura de raliere a masei e propaganda nationalista, sau religioasa. Nu ne convine instrumentul? E raportul MCV negativ? Pai hai sa dezavuam instrumentul . Si hai sa contestam MCV in numele independentei.In fapt, mecanismul de cooperare si verificare s-a instituit conditionand aderarea la UE, ca masura tranzitorie, menita sa ajute sa scoata Romania si Bulgaria din subjugarea sistemului feudal, in materie de justitie, in care ambele tari fusesera fortate sa se complaca sub regim comunist. Si postcomunist.Intre timp, Bulgaria, pe care o desconsidera cu maxima placere multi la nord de Dunare, s-a scos. In schimb, in loc sa acceada la nivelul statelor de drept occidentale, ori macar sa faca progrese substantiale, Romania a regresat sensibil.Marii corupti sunt tot mai greu de prins, de judecat si condamnat. Delincventii mafiei si clanurilor jefuiesc, violeaza, talharesc si omoara batandu-si joc de politie, de magistrati si de dreptate. Codul Penal a ajuns o gluma proasta, ca si cel de Procedura Penala, care, apt sa fie rau interpretat, il lasa pe un Dinca sa-si continue ore in sir crimele, desi victima lui lansase edificatoare strigate de ajutor.Pe scurt, tara s-a intors sub USL, sub Ponta, Dragnea si Dancila de unde a plecat, lichidand (ori intoxicand) reformele introduse intru obtinerea aderarii la UE.Cum se apara birocratii cleptocratilor de nevoia de a recunoaste realitatea amplei catastrofe girate de ei insisi, cand n-o mai pot ignora? Prin "da-dar-isme". Sau negand-o imperturbabil. Negand-o frontal, arogant, ingamfarea fiind, alaturi de frustrarea izvorata din egolatrie, principalul atribut al slugilor cleptocratiei.Ori rasturnand realitatea, ca si cum toata lumea occidentala, cu tot cu Comisia Europeana si Comisia de la Venetia, cu tot cu expertii romani si straini, ar fi o adunatura cazuta in cap, de varat in camasa de forta, ori care ar fi pus, chipurile, de un complot impotriva tarisoarei."Infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie constituie o garantie legala a principiului independentei Justitiei" a declarat textual, intr-un punct de vedere trimis Curtii de Justitie Europene, Lia Savonea, incercand sa profite, viclean, de diferenta dintre o teorie gresita si o practica jalnica. Tot ea e de parere ca nu ar fi treaba Comunitatii sa se opuna instituirii SS.Ce panarama, ce scamatorii, ce balci face Lia Savonea.Ajunsa probabil in fruntea bucatelor magistratilor pe baza de siretenie si insolenta, sefa CSM pretinde, implicit, ca n-ar sti ca UE este sau ar trebui sa fie si o comunitate de valori, ca Justitia in interiorul Comunitatii nu poate fi divizibila si ca, si din aceste motive, liderii europeni au conditionat aderarea Romaniei de introducerea MCV.Dar impertinenta pseudo-justificarii legilor strambate ale Justitiei mai are si alte surse si traditii. Sunt de cautat in indelung exersata pretentie stalinisto-ceausista potrivit careia socialismul trebuie "adaptat conditiilor nationale". De ce nu si MCV? Si e sfidarea altor tari la adresa unor institutii europene.Daca Romania vrea sa iasa din criza, nu ajunge sa-si schimbe Guvernul. Va trebui sa-si epureze justitia si administratia. Va trebui sa elimine rapid, din structurile ei sensibile, slugile cleptocratiei. Si va trebui sa puna capat avansarilor pe baza de prostie, cleptocratie, antimeritocratie.