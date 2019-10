MCV critica dur activitatea SS: I-au deschis dosar lui Kovesi si au vrut sa preia cazul Tel Drum - Liviu Dragnea

Totul a inceput cu Tudorel Toader

Potrivit sursei citate, atat Comisia de la Venetia, cat si GRECO au reiterat in rapoartele din iunie 2019 ca exista in continuare motive foarte serioase de ingrijorare cu privire la crearea unei astfel de sectii, in special avand in vedere activitatea sectiei respective in primele sase luni de la infiintarea sa.In nota de subsol, la care se face trimitere, specialistii europeni se refera inclusiv la dosarele deschise in cazul fostei sefe DNA, Laurei Codruta Kovesi, si a fostului procuror general Augustin Lazar."Un exemplu elocvent il constituie deschiderea unui dosar penal impotriva fostei procuroare-sef a DNA (), care candida si pentru functia de procuror-sef european.Un alt exemplu din aceeasi perioada se refera la o cauza deschisa impotriva fostului procuror general () pentru constituirea unui grup infractional organizat in legatura cu elaborarea rapoartelor MCV," se arata in document.Expertii europeni trec in revista modul in care a fost infiintata Sectia Speciala, care a generat, de asemenea, o serie de critici. Acestea vizeaza inclusiv ordonantele de urgenta promovate de fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader. Numirile in cadrul SS erau astfel controlate de un grup restrans de judecatori din CSM."In primul rand, Guvernul a utilizat ordonantele de urgenta pentru a impune criterii de numire in cadrul sectiei mai laxe decat cele prevazute de normele in vigoare.Ordonanta de urgenta nr. 90/2018 a Guvernului a diluat o serie de garantii, inclusiv privind cerintele profesionale, de management si etice pe care trebuie sa le respecte candidatii, si a eliminat necesitatea participarii unor procurori de rang inalt la comitetul de selectie si la decizia finala de numire.Ordonanta a adus o modificare cu caracter exceptional a legii, astfel incat sa se asigure ca procesul de numire este controlat exclusiv de un grup restrans format din numai cativa judecatori din cadrul CSM," se arata in raportul MCV.Specialistii europeni arata ca inclusiv Comisia de la Venetia a fost foarte critica in avizul sau cu privire la acest aspect.," se arata in raport.Comisia europeana inventariaza alte hibe ale activitatii SS."In practica, Sectia Speciala a solicitat sa ii fie transferate o serie de anchete si urmariri penale in materie de coruptie la nivel inalt.Au fost astfel confirmate preocuparile evidentiate in raportul din noiembrie 2018, potrivit carora sectia ridica riscuri importante pentru investigarea si urmarirea penala eficace a cazurilor complexe de coruptie la nivel inalt sau de criminalitate organizata," se mai arata in document.Nota de subsol la acest paragraf face trimitere la dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea, pe care procurorul Adina Florea a vrut sa-l preia de la DNA la SS.," se arata in raport.Comisia Europeana mai arata ca ordonantele de urgenta ale Guvernului au agravat si mai mult problema imprevizibilitatii si a insecuritatii procesului judiciar pentru publicul larg, dar si pentru magistrati (atat judecatori, cat si procurori) prin extinderea competentei Sectiei Speciale la toate cauzele aflate pe rol, a caror ancheta era deja finalizata, ceea ce inseamna si exercitarea si retragerea cailor de atac in cauzele aflate pe rolul instantelor, in cauzele solutionate definitiv si in cauzele inchise.Oficialii UE fac trimitere la ancheta deschisa de SS in cazul membrului CSM, judecatorul Bogdan Mateescu, cel care a criticat public infiintarea SS."In mai 2019, sectia a redeschis o ancheta intr-un caz de coruptie vizand un judecator din cadrul CSM, pe care DNA o inchisese in august 2018.Judecatorul in cauza a vorbit in repetate randuri in mod public impotriva modificarilor aduse Legilor Justitiei, inclusiv impotriva Sectiei Speciale," se arata in raport.In plus, raportul MCV precizeaza ca, "pe de alta parte, au fost retrase mai multe cai de atac pe care DNA le introdusese in cazuri de coruptie la nivel inalt inainte de transferul dosarului la Sectia Speciala."In documentul european se face trimitere la dosarul fostului deputatul PSD Sebastian Ghita si la cazul Romsilva, in care sunt judecati fostii deputati PSD Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc.