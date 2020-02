MCV: Delegatie a Comisiei Europene la Bucuresti. Marti merge la comisiile juridice din Parlament

Ziare.

"O noua misiune de evaluare va avea loc in perioada 10-12 februarie 2020, expertii Comisiei Europene urmand sa aiba intalniri cu reprezentantii institutiilor responsabile in ariile vizate de MCV", anunta Guvernul intr-un comunicat remis Ziare.com.Echipa de experti se va intalni, marti, cu membrii comisiilor parlamentare juridice, pentru a evalua stadiul indeplinirii recomandarilor din raportul MCV din octombrie 2019.Potrivit unui memorandum intern al presedintelui Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor, Nicusor Halici, transmis Biroului Permanent, intalnirea va avea loc la Parlament de la ora 12,30."In acest sens, echipa de experti a Comisiei Europene va avea intalniri cu reprezentantii institutiilor cu responsabilitati in ariile vizate de MCV. Scopul misiunii este de a realiza o evaluare a stadiului indeplinirii recomandarilor din raportul MCV, inclusiv continuitatea in obtinerea de progrese tangibile", precizeaza documentul citat de Agerpres.