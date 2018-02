O delegatie a MCV vine la Bucuresti, la mijlocul lunii martie

Dancila a cerut ridicarea MCV-ului, la Bruxelles

In 1 martie, Timmermans are mai multe intalniri la Bucuresti

Ziare.

com

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat luni conducerii Camerei Deputatilor o serie de informatii cu privire la Legile Justitiei si la modificarile aduse Codurilor Penale in vederea pregatirii misiunii de evaluare."Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului Permanent este de a trimite Comisiei Juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei in termenul convenit", a declarat secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, Georgian Pop.Potrivit scrisorii, Tudorel Toader a cerut deja de la Camera Deputatilor, pentru "pregatirea corespunzatoare a misiunii de evaluare", progresele inregistrate de Camera Deputatilor in perioada septembrie 2017-februarie 2018, structurate raportat la recomandarile din Raportul MCV publicat la data de 15 noiembrie 2017.Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta MCV."Am discutat cu domnul presedinte Juncker, mi-a dat asigurarea ca Romania nu va intra in presedintia Consiliului Uniunii Europene fara sa fie in Schengen si in acelasi timp cu sanctiunea MCV. (...) Pana la sfarsitul anului 2018 trebuie ca cele doua lucruri atat de importante pentru Romania sa se intample", a spus premierul Viorica Dancila, la Antena 3.Prim-ministrul a precizat ca intrarea Romaniei in spatiul Schengen este o decizie politica, afirmand ca va purta discutii cu statele UE care se impotrivesc."Cred ca asigurarea data de presedintele Juncker este incurajatoare si presupune discutiile pe care dumnealui sa le aiba cu presedintii tarilor care inca cred ca Romania nu trebuie sa faca parte din Schengen", a adaugat Dancila.Vizita acestei delegatii o va succeda pe cea a lui Frans Timmermans, care va veni joi, la Parlament, el urmand sa aiba o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, Georgian Pop."Se va intalni cu presedintele Camerei, cu dl. Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (comune comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei condusa de Florin Iordache - n.red.). Programul va fi anuntat ulterior", a spus Pop.Potrivit paginii de Internet a Comisiei Europene , Frans Timmermans va mai avea pe 1 martie, la Bucuresti, intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, precum si cu premierul Viorica Dancila.