O delegatie MCV vine in Romania pentru a evalua situatia Justitiei in epoca post-Dragnea

Sursele ne-au precizat ca oficialii UE vor avea intalniri la Ministerul Justitiei, dar si la principalele institutii din domeniul judiciar. Cel mai recent raport MCV referitor dateaza din noiembrie 2018 si este devastator pentru tara noastra.Este pentru prima oara cand Bulgaria s-a prezentat mai bine ca noi in fata UE, iar prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a spus ca evolutiile din ultimul an din Romania au produs suparare la Bruxelles si ca tara noastra nu numai ca nu a facut progrese, dar in unele chestiuni s-au facut chiar pasi inapoi, in ce priveste lupta anticoruptie si independenta sistemului judiciar.Comisia Europeana a venit, astfel, cu 10 recomandari foarte dure pentru Romania, aratand ca, fara indeplinirea lor, nu se poate pune problema ridicarii MCV: "Ar fi o tragedie ca pe ultima suta de metri alergatorul sa alerge in directia opusa", a spus Timmermans.Ulterior, insa, lucrurile nu s-au indreptat, ba Guvernul si Parlamentul au continuat sa dea OUG si legi, care modifica radical Legile Justitiei si Codurile Penale, ceea ce a atras critici si avertismente dure de la Bruxelles Inclusiv cel mai recent raport GRECO de saptamana aceasta adopta un ton atipic, imperativ, solicitand desfiintarea sectiei speciale de anchetare a magistratilor.Dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea si infrangerea usturatoare din alegeri, noua sefa PSD a promis europenilor sa nu se mai atinga de Justitie . Ceea ce nu a spus insa Viorica Dancila este ca raul deja facut nu a fost reparat si nici nu se vede vreo intentie in acest sens.