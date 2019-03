Pe cine trimite Guvernul in comisia mixta pentru MCV, anuntata de Timmermans si trecuta sub pres de Dancila

Ziare.

com

Ridicarea MCV-ului a fost una dintre temele-marota ale guvernarii PDS, prima pe care, de altfel, Viorica Dancila a anuntat-o, la preluarea mandatului de premier, dupa inlaturarile lui Sorin Grindeanu si Mihai Tudose.Acum mai bine de un an, Viorica Dancila batea cu pumnul in masa de la Bruxelles: "Sa fie ridicat MCV!". Astazi, cand Comisia Europeana a anuntat ca Romania a facut nu progrese, ci regrese, si ca e necesara o supraveghere mai scrupuloasa, prim-ministrul Dancila trece sub tacere subiectul.In 4 martie, de la Bruxelles, prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a transmis un mesaj fara echivoc dupa o noua intalnire cu Viorica Dancila: oficialul european si-a exprimat ingrijorarile crescande privind situatia de la Bucuresti.Ce a spus un purtator de cuvant al CE , pentru"Cei doi au facut schimb de opinii cu privire la problemele legate de MCV, iar prim-vicepresedintele si-a exprimat ingrijorarea crescanda cu privire la starea curenta a lucrurilor si la ultimele evolutii.El a subliniat ca sunt necesare progrese urgente in urmatoarele saptamani in privinta tuturor problemelor ridicate.Impreuna au decis sa stabileasca intalniri intre experti din Romania si din Comisia Europeana in cursul saptamanii viitoare pentru a discuta aceste aspecte".Guvernul roman a publicat traditionalul film mut, cu cadre ample cu cei doi.A urmat venirea lui Frans Timmermans la Bucuresti."Am spus clar ca vreau sa vorbesc cu reprezentantii Guvernului Romaniei despre recomandarile pe care Comisia le-a dat in raportul MCV. Vrem sa ne asiguram ca exista progrese in privinta Justitiei din Romania, vrem sa ne asiguram ca lupta impotriva coruptiei continua, pentru ca este foarte important pentru viitorul acestei tari. Problema mea este ca, de cand am publicat raportul MCV, nu am vazut niciun progres", a spus acesta. Guvernul a transmis presei un comunicat, si el traditional deja, sarind peste "ce" si "de ce". Aflam din el doar ca Timmermans si Dancila s-au intalnit si au vorbit... constructiv. "MCV" nu exista.Asadar, de la o tema prinsa in Programul de Guvernare, si el disparut intre timp sau poate inlocuit cu aprozare, MCV-ul a ajuns un subiect indigest, despre care prim-ministrul tace sau rosteste superior: "dublu standard".Cert e ca, pe langa eschivare, e nevoie si de putina cosmetizare, iar Victor Negrescu, fost europarlamentar PSD cu un capital de imagine onorabil la Bruxelles, a fost insarcinat sa se ocupe de aceste lucruri, potrivit surselor politice consultate de